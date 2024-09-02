Один из самых неприятных сценариев приготовления пищи, когда вы отвариваете овощи или готовите макароны, и вдруг из кастрюли на плиту начинает сбегать кипящая вода. В результате, приходится убирать неприятные последствия. Этого можно просто избежать, выполнив один обычный шаг.

Видео дня

Универсальный лайфхак, который поможет предотвратить выливание жидкости из кастрюли, опубликовало известное издание Mirror. Вам поможет один обычный предмет.

Для того, чтобы жидкость не выкипала и не загрязняла плиту, нужно положить деревянную ложку сверху на кастрюлю. Такой лайфхак поможет предупредить подъем пузырей.

Это простая хитрость и есть несколько причин, почему она работает

Когда поднимающиеся пузырьки сталкиваются с деревянной ложкой, поверхностное натяжение пузырьков нарушается, вследствие чего они разрываются и рассеиваются обратно в жидкость. Разница температур между прохладной деревянной поверхностью и горячими пузырьками также может привести к свертыванию пузырьков, опуская верхушку пены.

Кроме того, деревянная ложка действует как физический барьер, не давая пузырям достичь края кастрюли и разлиться. Впитывающие свойства древесины также могут играть небольшую роль, забирая часть влаги из пузырьков.

Несмотря на то, что этот лайфхак может помочь, он не безошибочный, поэтому внимательно следите за кастрюлей. Будет ли это работать, зависит от размера кастрюли, количества воды и количества тепла, которое вы используете. Если он на сильном огне и пузыри быстро поднимаются, ложка также может нагреться, в результате чего пузыри закипят и переполнят кастрюлю.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: