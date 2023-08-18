Для того, чтобы нейтрализовать неприятные запахи в холодильнике вам не нужно покупать в магазине разнообразные дорогие средства. Есть более бюджетный и простой способ. И речь идет об обычном пакетике чая.

Редакция FoodOboz расскажет, как использованный чайный пакетик поможет нейтрализовать неприятный запах в вашем холодильнике. Вы почувствуете перемены уже на следующий день.

Как убрать неприятный запах с помощью пакетика чая

Видео дня

Использованный пакетик чая нужно сначала высушить, а затем просто положить на любую полку в холодильнике. Можно даже несколько. На следующее утро результат вас приятно удивит. Чай не только убирает плохой запах, но и оказывает антибактериальный эффект.

Также можно приготовить специальный дезодорант для холодильника, чтобы устранить неприятный запах. Рецептом поделилась фудблогер Руслана Гала (ruslana.gala) на своей странице в Instagram.

Что нужно для дезодоранта:

сухая чистая баночка

соль – 2 ложки

сода – 2 ложки

крахмал – 2 ложки

эфирное масло – примерно 15 капель. Масло должно быть обязательно чистым и со съедобными ароматами (апельсин, лимон, розмарин, мята и т.п.).

Способ приготовления:

1. Все компоненты перемешайте в баночке.

2. Поставить в холодильник. Действует не менее месяца. Крахмал не дает выветриться эфирному маслу, а соль и сода впитывают излишнюю влагу и не дают распространяться запахам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что любая еда может стать вредной.