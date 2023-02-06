Нередко бывает, что консервация через время начинает взрываться и теряет свои вкусовые свойства. Все потому, что важно не только соблюдать рецепт, но и некоторые другие рекомендации.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, зачем переворачивать банки с консервацией и ставить на крышку.

После приготовления консервации важный этап – перевернуть банку и поставить ее на крышку. Несмотря на то, что так всегда поступали наши бабушки, современные хозяйки часто пропускают этот шаг. Но зря.

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Во-первых, это необходимо для того, чтобы проверить герметизацию банки. Простыми словами, этот трюк поможет проверить, плотно ли вы закатали банку и не будет ли она протекать. Ибо как только вы заметите хоть какие-то признаки этого – вы сможете переложить содержимое в отдельную посуду и приготовить во второй раз. К тому же важно не только перевернуть банку, но и накрыть ее чем-то теплым со всех сторон.

На сколько долго нужно переворачивать банки?

Если это компот, то хватит 30-60 минут, после чего можно оставить охлаждаться при комнатной температуре.

Если это огурцы или помидоры, то держать его в таком виде нужно не менее 6 часов до полного охлаждения. После нужно наблюдать ща банками хотя бы два дня, чтобы убедиться, что все хорошо.

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