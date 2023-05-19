Зачем при консервировании хозяйки кладут в банку рябину: неожиданный ответ
В процессе приготовления соленых консерваций хозяйки обычно используют стандартный набор зелени, специй и, конечно, маринад. В состав заготовок практически всегда добавляют уксус, но немногие знают, какую альтернативу можно использовать еще.
Следовательно, таким ингредиентом являются красивые гроздья рябины. С ней овощи будут в разы полезными, ведь вместе с ягодками в заготовку не нужно добавлять уксус в таком большом количестве, как вы привыкли. Рябиновые ягоды добавляются в банки во время консервирования с целью улучшения вкуса и аромата продукта. Они могут придать дополнительную кислинку и свежесть, что делает консервацию более аппетитной. Кроме того, рябина содержит различные полезные вещества, включая витамины, антиоксиданты и минералы.
Ягодки имеют приятный внешний вид и способны сделать ваши соленья очень красивыми. Редакция FoodOboz выбрала для вас удачный рецепт маринованных помидоров с рябиной.
Ингредиенты:
- помидоры – 18 кг
- черноплодная рябина – 2 гроздья (небольшие)
- чеснок – 4 зубчика
- столовый уксус – 100 мл
- аспирин – 2 таблетки
- чистая вода – 16 л
- поваренная соль – 1 ст. л.
- сахарный песок – 15 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить банки и крышки, а именно простерилизовать их. (Отмечают, что рецепт рассчитан на две банки объемом 15 л).
2. На дно каждой стерильной банки выложить по 2 зубчика чеснока и одинаковое количество вымытой рябины.
3. Далее нужно заполнить банку помидорами, выложить по 1 таблетке аспирина и налить уксус (по 50 мл на банку).
4. В воде развести соль и сахарный песок и поставить все на огонь. Прокипятить жидкость не больше 3 минут.
5. Получившимся горячим рассолом наполнить банки.
6. Банки с помидорами нужно простерилизовать в кастрюле в течение 20 минут, после чего закатать крышками, перевернуть вверх дном и накрыть чем-нибудь теплым. Оставить в таком виде до полного охлаждения.
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