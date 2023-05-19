В процессе приготовления соленых консерваций хозяйки обычно используют стандартный набор зелени, специй и, конечно, маринад. В состав заготовок практически всегда добавляют уксус, но немногие знают, какую альтернативу можно использовать еще.

Следовательно, таким ингредиентом являются красивые гроздья рябины. С ней овощи будут в разы полезными, ведь вместе с ягодками в заготовку не нужно добавлять уксус в таком большом количестве, как вы привыкли. Рябиновые ягоды добавляются в банки во время консервирования с целью улучшения вкуса и аромата продукта. Они могут придать дополнительную кислинку и свежесть, что делает консервацию более аппетитной. Кроме того, рябина содержит различные полезные вещества, включая витамины, антиоксиданты и минералы.

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Ягодки имеют приятный внешний вид и способны сделать ваши соленья очень красивыми. Редакция FoodOboz выбрала для вас удачный рецепт маринованных помидоров с рябиной.

Ингредиенты:

помидоры – 18 кг

черноплодная рябина – 2 гроздья (небольшие)

чеснок – 4 зубчика

столовый уксус – 100 мл

аспирин – 2 таблетки

чистая вода – 16 л

поваренная соль – 1 ст. л.

сахарный песок – 15 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить банки и крышки, а именно простерилизовать их. (Отмечают, что рецепт рассчитан на две банки объемом 15 л).

2. На дно каждой стерильной банки выложить по 2 зубчика чеснока и одинаковое количество вымытой рябины.

3. Далее нужно заполнить банку помидорами, выложить по 1 таблетке аспирина и налить уксус (по 50 мл на банку).

4. В воде развести соль и сахарный песок и поставить все на огонь. Прокипятить жидкость не больше 3 минут.

5. Получившимся горячим рассолом наполнить банки.

6. Банки с помидорами нужно простерилизовать в кастрюле в течение 20 минут, после чего закатать крышками, перевернуть вверх дном и накрыть чем-нибудь теплым. Оставить в таком виде до полного охлаждения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как закрыть помидоры без уксуса.