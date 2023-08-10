Борщ – это традиционное украинское блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка и имеет свой уникальный рецепт. В то же время, стандартный набор ингредиентов – мясо, овощи, специи и зелень. Однако некоторые опытные кулинары добавляют еще один секретный компонент, который делает вкус блюда совершенным и идеальным.

Редакция FoodOboz собрала вам информацию и расскажет, для чего в борщ нужно добавлять сливочное масло и как он влияет на вкус блюда.

Добавлять сливочное масло в борщ для большинства будет звучать удивительным. Однако опытные кулинары уже давно протестовали такой лайфхак и смело им пользуются.

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Следовательно, сливочное масло затне сделать первое блюдо более нежным и сбалансированным, а также помогает "подружиться" другим компонентам между собой. Данный ингредиент выполняет так называемую роль соуса, делая борщ более сытным.

Как правильно добавлять сливочное масло?

Добавлять сливочное масло в борщ рекомендуют в конце приготовления.

Что касается количества, то здесь все зависит от объема кастрюли. Для стандартного объема тары хватит одного небольшого кусочка – примерно 80 г.

В то же время это количество можно разделить на две части. Одну добавить в зажарку, другую – в готовый борщ.

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