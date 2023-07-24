Домашние котлеты могут быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Готовить их можно из любого мяса, и даже из овощей и бобовых. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в основу овощи, например, морковь, кабачок, сырой картофель.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных мясных котлет с сырым картофелем, которые будут очень сочными и мягкими.

Видео дня

Ингредиенты:

фарш – 400 г

сырой картофель – 200 г

соль, перец, паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель натрите на мелкой терке, добавьте в фарш. Добавьте специи, перемешайте.

2. Руками сформируйте котлеты.

3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить домашнюю ветчину без духовки, чтобы она была сочной и мягкой.