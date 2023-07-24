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Зачем в фарш для котлет добавлять сырой картофель: делимся советами и рецептом блюда
Домашние котлеты могут быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Готовить их можно из любого мяса, и даже из овощей и бобовых. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в основу овощи, например, морковь, кабачок, сырой картофель.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных мясных котлет с сырым картофелем, которые будут очень сочными и мягкими.
Ингредиенты:
- фарш – 400 г
- сырой картофель – 200 г
- соль, перец, паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель натрите на мелкой терке, добавьте в фарш. Добавьте специи, перемешайте.
2. Руками сформируйте котлеты.
3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.
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