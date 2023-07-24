Зачем в фарш для котлет добавлять сырой картофель: делимся советами и рецептом блюда

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Вкусные домашние котлеты

Домашние котлеты могут быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Готовить их можно из любого мяса, и даже из овощей и бобовых. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в основу овощи, например, морковь, кабачок, сырой картофель. 

Домашние котлеты из капусты

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных мясных котлет с сырым картофелем, которые будут очень сочными и мягкими. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты: 

  • фарш – 400 г
  • сырой картофель – 200 г
  • соль, перец, паприка – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Картофель натрите на мелкой терке, добавьте в фарш. Добавьте специи, перемешайте. 

Основа для котлет

2. Руками сформируйте котлеты. 

Приготовление котлет

3. Обжарьте с двух сторон до золотистости. 

Готовые котлеты

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить домашнюю ветчину без духовки, чтобы она была сочной и мягкой. 

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