Закончилась бумага для выпечки: чем можно ее заменить

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Закончилась бумага для выпечки: чем можно ее заменить

Пергаментная бумага обычно есть на кухне каждой хозяйки. С ним всегда получается удачной любая выпечка, потому что материал не прилипает к тесту, а противень после него достаточно просто ополоснуть водой. Но если пергамент неожиданно заканчивается, а готовить нужно уже сейчас – выход тоже можно найти.

Редакция FoodOboz расскажет, чем можно заменить бумагу для выпечки. Все варианты действенные.

Закончилась бумага для выпечки: чем можно ее заменить

Чем можно застелить противень вместо пергамента:

  • рукав для запекания или обычный пакет
  • пачка из под муки
Закончилась бумага для выпечки: чем можно ее заменить
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  • белая офисная бумага
  • калька канцелярская

Если вы используете предложенные варианты – тесто точно не прилипнет и хорошо пропечется. Но если и этих материалов дома нет, можно использовать один из следующих способов:

Закончилась бумага для выпечки: чем можно ее заменить

1. Противень можно смазать жиром, плотным слоем.

2. Посыпать панировочными сухарями или манкой.

3. Приобретите силиконовые формы – их не нужно ничем смазывать и они.

Закончилась бумага для выпечки: чем можно ее заменить

Можно ли использовать фольгу

Если правильно застелить фольгу – матовым покрытием вниз, то тесто не прилипнет. Но сам материал при выпекании окисляется. Это не только повлияет на вкус приготовленной пищи, но и сделает продукты токсичными.

Закончилась бумага для выпечки: чем можно ее заменить

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