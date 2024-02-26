Пергаментная бумага обычно есть на кухне каждой хозяйки. С ним всегда получается удачной любая выпечка, потому что материал не прилипает к тесту, а противень после него достаточно просто ополоснуть водой. Но если пергамент неожиданно заканчивается, а готовить нужно уже сейчас – выход тоже можно найти.

Редакция FoodOboz расскажет, чем можно заменить бумагу для выпечки. Все варианты действенные.

Чем можно застелить противень вместо пергамента:

рукав для запекания или обычный пакет

пачка из под муки

Видео дня

белая офисная бумага

калька канцелярская

Если вы используете предложенные варианты – тесто точно не прилипнет и хорошо пропечется. Но если и этих материалов дома нет, можно использовать один из следующих способов:

1. Противень можно смазать жиром, плотным слоем.

2. Посыпать панировочными сухарями или манкой.

3. Приобретите силиконовые формы – их не нужно ничем смазывать и они.

Можно ли использовать фольгу

Если правильно застелить фольгу – матовым покрытием вниз, то тесто не прилипнет. Но сам материал при выпекании окисляется. Это не только повлияет на вкус приготовленной пищи, но и сделает продукты токсичными.

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