Закончилась бумага для выпечки: чем можно ее заменить
Пергаментная бумага обычно есть на кухне каждой хозяйки. С ним всегда получается удачной любая выпечка, потому что материал не прилипает к тесту, а противень после него достаточно просто ополоснуть водой. Но если пергамент неожиданно заканчивается, а готовить нужно уже сейчас – выход тоже можно найти.
Редакция FoodOboz расскажет, чем можно заменить бумагу для выпечки. Все варианты действенные.
Чем можно застелить противень вместо пергамента:
- рукав для запекания или обычный пакет
- пачка из под муки
- белая офисная бумага
- калька канцелярская
Если вы используете предложенные варианты – тесто точно не прилипнет и хорошо пропечется. Но если и этих материалов дома нет, можно использовать один из следующих способов:
1. Противень можно смазать жиром, плотным слоем.
2. Посыпать панировочными сухарями или манкой.
3. Приобретите силиконовые формы – их не нужно ничем смазывать и они.
Можно ли использовать фольгу
Если правильно застелить фольгу – матовым покрытием вниз, то тесто не прилипнет. Но сам материал при выпекании окисляется. Это не только повлияет на вкус приготовленной пищи, но и сделает продукты токсичными.
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