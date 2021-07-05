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Лапша по-тайски – Пад-тай: рецепт Татьяны Литвиновой

1.2т
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Пад-тай – классическое блюдо тайской кухни из обжаренной рисовой вермишели с овощами и ароматным соусом. Блюдо из рисовой лапши, приготовленное на гриле, считалось уличной едой и в местных ресторанах Таиланда, которые с легкостью сможет уже приготовить каждый дома.

Судья "МастеШеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкуснейшей тайской лапши с креветками, тофу и соусами. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Лапша с креветками и соевыми ростками
Лапша с креветками и соевыми ростками

Ингредиенты:

  • рисовая лапша – 200 г

  • креветки – 10 шт

  • филе – 100 г

  • тофу – 100 г

  • яйца – 1 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • арахис – 40 г

  • соевые ростки – 50 г

  • зеленый лук – 20 г

  • оливковое масло – 20 мл

Соус:

  • растительное масло – 20 мл

  • сахар – 1 ст. л.

  • устричный соус – 1, 5 ст. л.

  • тамариндовый соус – 2 ст. л.

  • рыбный соус – 1 ст. л.

  • вода – 150 мл

  • чеснок – 1 зуб.

  • перец Чили – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Первым делом порежьте кубиком сыр, бросьте в разогретую сковороду, хорошо поджарьте на растительном масле.

  2. Порежьте филе и добавьте вместе с креветкой в сковороду, постоянно помешивая, чтобы ничего не пристало ко дну.

  3. Соус: смешайте в отдельной мисочке сахар, устричный и рыбный соус, а также тамариновый, все тщательно перемешайте.

  4. Готовый соус вылейте в горячую сковороду, добавьте туда еще чеснок, перец Чили, воду и рисовую лапшу, готовьте около 3 минут.

  5. Нарежьте зеленый лук, натрите мелко морковь и добавьте в лапшу. Туда же бросьте жаренные креветки, тофу, филе и перемешайте.

  6. Пожарьте яйцо и добавьте в готовое блюдо, перемешайте.

Перед подачей присыпьте блюдо жареным арахисом и соевыми ростками.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Персона
Татьяна Литвинова
Теги
еда рецепт
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