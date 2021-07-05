Лапша по-тайски – Пад-тай: рецепт Татьяны Литвиновой

Пад-тай – классическое блюдо тайской кухни из обжаренной рисовой вермишели с овощами и ароматным соусом. Блюдо из рисовой лапши, приготовленное на гриле, считалось уличной едой и в местных ресторанах Таиланда, которые с легкостью сможет уже приготовить каждый дома.
Судья "МастеШеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкуснейшей тайской лапши с креветками, тофу и соусами. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)
Ингредиенты:
рисовая лапша – 200 г
креветки – 10 шт
филе – 100 г
тофу – 100 г
яйца – 1 шт.
морковь – 1 шт.
арахис – 40 г
соевые ростки – 50 г
зеленый лук – 20 г
оливковое масло – 20 мл
Соус:
растительное масло – 20 мл
сахар – 1 ст. л.
устричный соус – 1, 5 ст. л.
тамариндовый соус – 2 ст. л.
рыбный соус – 1 ст. л.
вода – 150 мл
чеснок – 1 зуб.
перец Чили – 1 шт.
Способ приготовления:
Первым делом порежьте кубиком сыр, бросьте в разогретую сковороду, хорошо поджарьте на растительном масле.
Порежьте филе и добавьте вместе с креветкой в сковороду, постоянно помешивая, чтобы ничего не пристало ко дну.
Соус: смешайте в отдельной мисочке сахар, устричный и рыбный соус, а также тамариновый, все тщательно перемешайте.
Готовый соус вылейте в горячую сковороду, добавьте туда еще чеснок, перец Чили, воду и рисовую лапшу, готовьте около 3 минут.
Нарежьте зеленый лук, натрите мелко морковь и добавьте в лапшу. Туда же бросьте жаренные креветки, тофу, филе и перемешайте.
Пожарьте яйцо и добавьте в готовое блюдо, перемешайте.
Перед подачей присыпьте блюдо жареным арахисом и соевыми ростками.
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