Лаваш с ветчиной и сыром: как без труда приготовить вкусное блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
96
Лаваш с ветчиной и сыром: как без труда приготовить вкусное блюдо

Лаваш – это универсальное изделие, с помощью которого легко можно приготовить перекусы, закуски и даже обед. Блюда с ним получаются вкусными и разнообразными.

Так, например, фудблогер Ольга Рябенко в Instagram предложила рецепт лаваша с ветчиной и сыром. В результате у вас получится очень вкусный и питательный ужин.

Лаваш с ветчиной и сыром: как без труда приготовить вкусное блюдо

Ингредиенты

  • Лаваш круглый – 6-8 шт
  • Ветчина – 300 гр
  • Яйца – 3 шт
  • Молоко – 400 мл
  • Сыр твердый – 130 гр
  • Петрушка
  • Соль
  • Перец
  • Масло – по желанию
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

1. Лаваш свернуть гармошкой и поместить в форму.

Лаваш с ветчиной и сыром: как без труда приготовить вкусное блюдо

2. Ветчину разложить между лавашем.

Лаваш с ветчиной и сыром: как без труда приготовить вкусное блюдо

3. В миске смешать яйца с молоком. Добавить натертый творог и измельченную петрушку.

4. Довести по вкусу солью и перцем. По желанию можно добавить ваши любимые сушеные травы.

Лаваш с ветчиной и сыром: как без труда приготовить вкусное блюдо

5. Смесь равномерно вылить на лаваш и оставить на 10 мин. Можно добавить еще кусочки масла.

6. Выпекать при температуре 180° в течение 45 мин.

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