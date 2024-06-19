Лаваш с ветчиной и сыром: как без труда приготовить вкусное блюдо
Лаваш – это универсальное изделие, с помощью которого легко можно приготовить перекусы, закуски и даже обед. Блюда с ним получаются вкусными и разнообразными.
Так, например, фудблогер Ольга Рябенко в Instagram предложила рецепт лаваша с ветчиной и сыром. В результате у вас получится очень вкусный и питательный ужин.
Ингредиенты
- Лаваш круглый – 6-8 шт
- Ветчина – 300 гр
- Яйца – 3 шт
- Молоко – 400 мл
- Сыр твердый – 130 гр
- Петрушка
- Соль
- Перец
- Масло – по желанию
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
1. Лаваш свернуть гармошкой и поместить в форму.
2. Ветчину разложить между лавашем.
3. В миске смешать яйца с молоком. Добавить натертый творог и измельченную петрушку.
4. Довести по вкусу солью и перцем. По желанию можно добавить ваши любимые сушеные травы.
5. Смесь равномерно вылить на лаваш и оставить на 10 мин. Можно добавить еще кусочки масла.
6. Выпекать при температуре 180° в течение 45 мин.
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