Лаваш – это универсальное изделие, с помощью которого легко можно приготовить перекусы, закуски и даже обед. Блюда с ним получаются вкусными и разнообразными.

Так, например, фудблогер Ольга Рябенко в Instagram предложила рецепт лаваша с ветчиной и сыром. В результате у вас получится очень вкусный и питательный ужин.

Ингредиенты

Лаваш круглый – 6-8 шт

Ветчина – 300 гр

Яйца – 3 шт

Молоко – 400 мл

Сыр твердый – 130 гр

Петрушка

Соль

Перец

Масло – по желанию

Специи – по вкусу

Способ приготовления

1. Лаваш свернуть гармошкой и поместить в форму.

2. Ветчину разложить между лавашем.

3. В миске смешать яйца с молоком. Добавить натертый творог и измельченную петрушку.

4. Довести по вкусу солью и перцем. По желанию можно добавить ваши любимые сушеные травы.

5. Смесь равномерно вылить на лаваш и оставить на 10 мин. Можно добавить еще кусочки масла.

6. Выпекать при температуре 180° в течение 45 мин.

На OBOZ.UA можно ознакомиться и с другими рецептами пирогов.