Лазанья с шампиньонами и сыром для сытного ужина по рецепту участницы "Адской кухни"

Считается, что блюда типа лазаньи умели готовить еще в Древнем Риме. Сегодня о нем слышали практически все. А кто-то и пробовал готовить. Рецептов существует множество – каждая итальянская провинция может похвастаться своим способом приготовления этого блюда.

Участница "Адской кухни" (Новый канал) Елена Охотник поделилась эксклюзивным с FoodOboz рецептом вкусной лазаньи с шампиньонами и сыром бри.

Ингредиенты:

Листы лазаньи – 10 шт.

Соус песто – 200 г

Шампиньоны – 150 г

Сыр пекорино – 100 г

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Сыр бри – 100 г

Чеснок – 1 зубчик

Молоко – 900 мл

Мука – 50 г

Сливочное масло – 50 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала делаем соус бешамель: в сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем муку, обжариваем вместе.

2. Затем постепенно вливаем молоко, постоянно помешивая. Когда смесь дойдет до кипения, убавляем огонь до минимума и продолжаем помешивать соус, чтобы не было комочков. Для лазаньи бешамель не должен быть очень густым.

3. Тонкими ломтиками нарезаем шампиньоны.

4. В сковороде разогреваем оливковое масло, обжариваем придавленный зубчик чеснока. Можно добавить несколько листиков шалфея. Чеснок убираем, добавляем грибы и обжариваем до золотистого цвета – 5-7 минут.

5. Пока грибы готовятся, нарезаем сыр бри тонкими ломтиками, а пекорино натираем на терке.

6. Обжаренные грибы соединяем с соусом бешамель и песто, тщательно перемешиваем.

7. Приступаем к формированию лазаньи: дно формы смазываем сливочным маслом. По дну распределяем немного соуса, выкладываем первый слой из листов лазаньи. На листах распределяем соус и посыпаем тертым пекорино. Накрываем слоем пасты, который также смазываем соусом и выкладываем ломтики бри. Повторяем процедуру несколько раз.

8. По верхнему слою пасты распределяем смесь бешамеля и песто с грибами и посыпаем тертым пекорино.

9. Ставим лазанью в духовку, разогретую до 200 С, на 30 минут.

10. Выключаем духовку, а лазанью оставляем в ней еще на 10 минут.

"Перед подачей лазанью можно посыпать обжаренными кедровыми орешками или украсить грибами и травами", – советует Елена.

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