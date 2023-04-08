Лазарева суббота 2023 года у православных христиан отмечается на кануне Вербного воскресенья, а именно 8 апреля. В этот день православная церковь вспоминает о воскресении Христом праведного Лазаря.

Редакция FoodOboz расскажет об истории и традициях Лазаревой субботы, а также основных запретах в еде этого дня.

История Лазаревой субботы

Как отмечается в Евангелии, перед тем как посетить Иерусалим, Спаситель решил наведать своих друзей – Марфу, Марию и их брата Лазаря, которые жили в пригороде – Вифании. Они неоднократно принимали Спасителя как самого дорогого гостя.

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Посетив их, Иисус узнал, что Лазарь заболел и вскоре умер. Случилось это за 4 дня до его прихода. Услышав о смерти хорошего друга, Иисус заплакал. Вместе с учениками он приблизился к пещере, где был похоронен Лазарь, и приказал забрать камень, закрывавший вход. Там Христос прочел молитву, после чего из пещеры вышел исцеленный Лазарь.

Традиции Лазаревой субботы

Традиционно в этот праздник верующим следует посетить церковную службу и помолиться об излечении от болезней. Также в этот день люди готовят веточки вербы, чтобы освятить их в Вербное воскресенье.

Запреты в еде на субботу Лазаря

В этот день еще продолжается Великий пост, поэтому праздничный стол должен быть постным. Впрочем, действуют некоторые послабления, ведь можно есть рыбную икру, но не рыбу и рыбные блюда. Также разрешается выпить немного сухого вина. Крепкий алкоголь строго воспрещен.

Из еды можно готовить и есть бобовые каши, овощные салаты, блины из гречневой муки и запеченный картофель.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории и главных символах праздника Вербного воскресенья.