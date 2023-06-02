Лечо – это пряная и вкусная овощная закуска, которую готовят из летних овощей: сладкого болгарского перца и помидоров. Традиционно в такую закуску добавляют столовый уксус, но можно обойтись и без него.

Редакция FoodOboz поделится с вами самым простым рецептом лечо, которое готовится без уксуса и получается очень вкусным.

Ингредиенты:

помидоры – 5 кг

болгарский перец – 3 кг

растительное масло – 3 ст.

петрушка

чеснок

соль – 2 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

Видео дня

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить основные ингредиенты: перец порезать средними кубиками, помидоры смолоть через мясорубку.

2. Подготовленные ингредиенты следует переложить в кастрюлю и поставить на огонь. Варить 1 час.

3. Когда истечет отведенное время, добавить сахар, соль, измельченную петрушку. Выжать через пресс чеснок. Все необходимо перемешать и варить еще 30 минут.

4. На этом этапе можно снимать массу с огня и разливать в банки. Тара и крышки нужно обязательно простерилизовать.

5. Закатанные банки перевернуть вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить в таком виде до полного охлаждения. После – хранить заготовку в погребе.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: