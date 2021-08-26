Лечо из сладкого перца, помидоров и кабачков: 3 варианта закуски

Лечо – потрясающая, пряная, очень ароматная и вкусная зимняя овощная закуска. Ее основой являются полезные летние овощи, а именно: перец, кабачки, морковь, лук. Блюдо очень быстро и просто готовится и будет очень удачным угощением.

Редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкусного, острого, пряного лечо из перца, кабачка, а также лука, чеснока и специй, которые вы приготовите за 1 час.

1. Лечо с перцем и чесноком

Ингредиенты:

Сладкий перец – 2 кг

Помидоры – 1 кг

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Репчатый лук – 300 г

Чеснок – 2 зуб.

Соль – 2 ст. л.

Сахар – 4 ст. л.

Растительное масло – 5 ст. л.

Уксус 9% – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Помойте помидоры, хорошо обсушите и пропустите их через мясорубку. Почистите лук и чеснок, лук разрежьте полукольцами, а чеснок – пополам. Перец помойте, удалите плодоножку и семена, порежьте средними кускам. В большой кастрюле смешайте томатное пюре, лук, чеснок, сладкий перец, добавьте соль, сахар, тщательно перемешайте и доведите до кипения. После – варите еще 20 минут на слабом огне, обязательно помешивайте, чтобы лечо не пригорело. По истечению времени –добавьте растительное масло и уксус, перемешайте все и снова доведите до кипения, после – еще 5-7 минут варите на слабом огне. Горячее лечо разложите в банки и законсервируйте, переверните вверх дном и укутайте в теплый плед или полотенце.

2. Лечо с кабачками

Ингредиенты:

болгарский перец – 1 кг

кабачки – 1 кг

помидоры – 2 кг

чеснок – 3-5 зуб.

растительное масло – 200 мл

сахар – 100 г

соль – 2 ст. л.

яблочный уксус – 100 мл

Способ приготовления:

Кабачки помойте, порежьте кружочками, но если овощ старый – удалит семена и нарежьте кубиком. Перец помойте, удалите семена и порежьте средними полосками. Чеснок почистите и измельчите. Помидоры помойте и пропустите через мясорубку. Вылейте готовое томатное пюре в кастрюлю, доведите до кипения, добавьте кабачки и перец, доведите до кипения и после варите еще 10 минут. После – добавьте растительное масло, соль, сахар, перемешайте и варите. Спустя 5 минут добавьте уксус и чеснок, перемешайте и разлейте готовое лечо в стерильные банки.

3. Лечо с луком и морковью

Ингредиенты:

помидоры – 2 кг

морковь – 500 г

болгарский перец – 1 кг

лук – 300 г

растительное масло – 150 мл

соль – 1 ст. л.

сахар – 100 г

уксус – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Помидоры помойте и пропустите через мясорубку. Перец очистите от семян, нарежьте средними кусками. Морковь почистите и натрите на крупной терке. Очищенный лук нарежьте полукольцами. Томатное пюре перелейте в кастрюлю, доведите до кипения и добавьте натертую морковь, варите 15 минут. Затем – добавьте перец и лук, варите еще 10 минут. После – влейте растительное масло, добавьте сахар, соль и тщательно перемешайте, горячее лечо разлейте в стерильные банки и законсервируйте. Банки обязательно переверните вверх дном и укутайте теплой тканью.

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