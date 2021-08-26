Лечо из сладкого перца, помидоров и кабачков: 3 варианта закуски
Лечо – потрясающая, пряная, очень ароматная и вкусная зимняя овощная закуска. Ее основой являются полезные летние овощи, а именно: перец, кабачки, морковь, лук. Блюдо очень быстро и просто готовится и будет очень удачным угощением.
Редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкусного, острого, пряного лечо из перца, кабачка, а также лука, чеснока и специй, которые вы приготовите за 1 час.
1. Лечо с перцем и чесноком
Ингредиенты:
Сладкий перец – 2 кг
Помидоры – 1 кг
Репчатый лук – 300 г
Чеснок – 2 зуб.
Соль – 2 ст. л.
Сахар – 4 ст. л.
Растительное масло – 5 ст. л.
Уксус 9% – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Помойте помидоры, хорошо обсушите и пропустите их через мясорубку.
Почистите лук и чеснок, лук разрежьте полукольцами, а чеснок – пополам.
Перец помойте, удалите плодоножку и семена, порежьте средними кускам.
В большой кастрюле смешайте томатное пюре, лук, чеснок, сладкий перец, добавьте соль, сахар, тщательно перемешайте и доведите до кипения.
После – варите еще 20 минут на слабом огне, обязательно помешивайте, чтобы лечо не пригорело.
По истечению времени –добавьте растительное масло и уксус, перемешайте все и снова доведите до кипения, после – еще 5-7 минут варите на слабом огне.
Горячее лечо разложите в банки и законсервируйте, переверните вверх дном и укутайте в теплый плед или полотенце.
2. Лечо с кабачками
Ингредиенты:
болгарский перец – 1 кг
кабачки – 1 кг
помидоры – 2 кг
чеснок – 3-5 зуб.
растительное масло – 200 мл
сахар – 100 г
соль – 2 ст. л.
яблочный уксус – 100 мл
Способ приготовления:
Кабачки помойте, порежьте кружочками, но если овощ старый – удалит семена и нарежьте кубиком.
Перец помойте, удалите семена и порежьте средними полосками.
Чеснок почистите и измельчите.
Помидоры помойте и пропустите через мясорубку.
Вылейте готовое томатное пюре в кастрюлю, доведите до кипения, добавьте кабачки и перец, доведите до кипения и после варите еще 10 минут.
После – добавьте растительное масло, соль, сахар, перемешайте и варите.
Спустя 5 минут добавьте уксус и чеснок, перемешайте и разлейте готовое лечо в стерильные банки.
3. Лечо с луком и морковью
Ингредиенты:
помидоры – 2 кг
морковь – 500 г
болгарский перец – 1 кг
лук – 300 г
растительное масло – 150 мл
соль – 1 ст. л.
сахар – 100 г
уксус – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Помидоры помойте и пропустите через мясорубку.
Перец очистите от семян, нарежьте средними кусками.
Морковь почистите и натрите на крупной терке.
Очищенный лук нарежьте полукольцами.
Томатное пюре перелейте в кастрюлю, доведите до кипения и добавьте натертую морковь, варите 15 минут.
Затем – добавьте перец и лук, варите еще 10 минут.
После – влейте растительное масло, добавьте сахар, соль и тщательно перемешайте, горячее лечо разлейте в стерильные банки и законсервируйте.
Банки обязательно переверните вверх дном и укутайте теплой тканью.
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