Лечо из сладкого перца, помидоров и кабачков: 3 варианта закуски

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашнее лечо

Лечо – потрясающая, пряная, очень ароматная и вкусная зимняя овощная закуска. Ее основой являются полезные летние овощи, а именно: перец, кабачки, морковь, лук. Блюдо очень быстро и просто готовится и будет очень удачным угощением.

Редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкусного, острого, пряного лечо из перца, кабачка, а также лука, чеснока и специй, которые вы приготовите за 1 час.

1. Лечо с перцем и чесноком

Лечо с перцем и чесноком

Ингредиенты:

  • Сладкий перец – 2 кг

  • Помидоры – 1 кг

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  • Репчатый лук – 300 г

  • Чеснок – 2 зуб.

  • Соль – 2 ст. л.

  • Сахар – 4 ст. л.

  • Растительное масло – 5 ст. л.

  • Уксус 9% – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте помидоры, хорошо обсушите и пропустите их через мясорубку.

  2. Почистите лук и чеснок, лук разрежьте полукольцами, а чеснок – пополам.

  3. Перец помойте, удалите плодоножку и семена, порежьте средними кускам.

  4. В большой кастрюле смешайте томатное пюре, лук, чеснок, сладкий перец, добавьте соль, сахар, тщательно перемешайте и доведите до кипения.

  5. После – варите еще 20 минут на слабом огне, обязательно помешивайте, чтобы лечо не пригорело.

  6. По истечению времени –добавьте растительное масло и уксус, перемешайте все и снова доведите до кипения, после – еще 5-7 минут варите на слабом огне.

  7. Горячее лечо разложите в банки и законсервируйте, переверните вверх дном и укутайте в теплый плед или полотенце.

2. Лечо с кабачками

Лечо с кабачками и чесноком

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 1 кг

  • кабачки – 1 кг

  • помидоры – 2 кг

  • чеснок – 3-5 зуб.

  • растительное масло – 200 мл

  • сахар – 100 г

  • соль – 2 ст. л.

  • яблочный уксус – 100 мл

Способ приготовления:

  1. Кабачки помойте, порежьте кружочками, но если овощ старый – удалит семена и нарежьте кубиком.

  2. Перец помойте, удалите семена и порежьте средними полосками.

  3. Чеснок почистите и измельчите.

  4. Помидоры помойте и пропустите через мясорубку.

  5. Вылейте готовое томатное пюре в кастрюлю, доведите до кипения, добавьте кабачки и перец, доведите до кипения и после варите еще 10 минут.

  6. После – добавьте растительное масло, соль, сахар, перемешайте и варите.

  7. Спустя 5 минут добавьте уксус и чеснок, перемешайте и разлейте готовое лечо в стерильные банки.

3. Лечо с луком и морковью

Лечо с луком и морковью

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 кг

  • морковь – 500 г

  • болгарский перец – 1 кг

  • лук – 300 г

  • растительное масло – 150 мл

  • соль – 1 ст. л.

  • сахар – 100 г

  • уксус – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помидоры помойте и пропустите через мясорубку.

  2. Перец очистите от семян, нарежьте средними кусками.

  3. Морковь почистите и натрите на крупной терке.

  4. Очищенный лук нарежьте полукольцами.

  5. Томатное пюре перелейте в кастрюлю, доведите до кипения и добавьте натертую морковь, варите 15 минут.

  6. Затем – добавьте перец и лук, варите еще 10 минут.

  7. После – влейте растительное масло, добавьте сахар, соль и тщательно перемешайте, горячее лечо разлейте в стерильные банки и законсервируйте.

  8. Банки обязательно переверните вверх дном и укутайте теплой тканью.

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