Донаты: из чего можно сделать легендарные пончики дома
Яркие, сладкие, молодежные и очень привлекательные – все это о донатах. Такой десерт нельзя безразлично обойти, ведь он словно притягивает своим внешним видом. Разнообразие цветов и украшений выигрышно дополняет витрину. И если вы думали, что сможете отведать такой десерт только в каком-нибудь заведении – то очень ошибаетесь. Его можно легко приготовить дома, используя сезонный осенний овощ – тыкву.
Тыквенные донаты от recepty_przepisy. Опубликовано на странице в Instagram.
прессованные дрожжи – 20 г
теплое молоко – 100 мл
сахар – 60 г
тыквенное пюре – 200 г
мягкое масло – 60 г
мука – 370-380 г
Дополнительно:
белый/черный шоколад
посыпка
орехи
слайсы шоколада
Способ приготовления:
1. Сделать опару: к дрожжам добавить немного сахара от общего количества, половину молока и 2-3 ст.л. муки, вымешать и оставить на 15-20 минут.
2. К опаре добавить оставшееся молоко, сахара, тыквенное пюре, вымешать.
3. Частями добавлять муку, в конце мягкое масло, замесить тесто. Оно будет немного липнуть в руки – больше муки не нужно.
4. Накрыть пленкой, оставить на 1,5 часа.
5. Раскатывать доверху по 1 сантиметру, сделать отверстия.
6. Оставить на 15 минут жариться в подсолнечном масле.
7. К растопленному шоколаду добавить немного растительного масла, чтобы легче было нанести на готовые донаты.
8. Украсить по желанию.
Десерт получается необыкновенно вкусным и просто тает во рту.
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