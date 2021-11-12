Донаты: из чего можно сделать легендарные пончики дома

Яркие, сладкие, молодежные и очень привлекательные – все это о донатах. Такой десерт нельзя безразлично обойти, ведь он словно притягивает своим внешним видом. Разнообразие цветов и украшений выигрышно дополняет витрину. И если вы думали, что сможете отведать такой десерт только в каком-нибудь заведении – то очень ошибаетесь. Его можно легко приготовить дома, используя сезонный осенний овощ – тыкву.

Тыквенные донаты от recepty_przepisy. Опубликовано на странице в Instagram.

прессованные дрожжи – 20 г

теплое молоко – 100 мл

сахар – 60 г

тыквенное пюре – 200 г

мягкое масло – 60 г

мука – 370-380 г

Дополнительно:

белый/черный шоколад

Видео дня

посыпка

орехи

слайсы шоколада

Способ приготовления:

1. Сделать опару: к дрожжам добавить немного сахара от общего количества, половину молока и 2-3 ст.л. муки, вымешать и оставить на 15-20 минут.

2. К опаре добавить оставшееся молоко, сахара, тыквенное пюре, вымешать.

3. Частями добавлять муку, в конце мягкое масло, замесить тесто. Оно будет немного липнуть в руки – больше муки не нужно.

4. Накрыть пленкой, оставить на 1,5 часа.

5. Раскатывать доверху по 1 сантиметру, сделать отверстия.

6. Оставить на 15 минут жариться в подсолнечном масле.

7. К растопленному шоколаду добавить немного растительного масла, чтобы легче было нанести на готовые донаты.

8. Украсить по желанию.

Десерт получается необыкновенно вкусным и просто тает во рту.

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