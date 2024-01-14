"Нью-Йорк" – популярный десерт, который готовят по всему миру. Он особенный своей плотной и нежной текстурой. Масса прекрасно держит форму, ведь основа из печенья не распадается и получается очень хрустящей. Изюминка такой выпечки – орехи в карамели, которые нужно выложить сверху.

Идея приготовления популярного чизкейка "Нью-Йорк" опубликована на странице фудблогера Юлии Гончаровой (julia.g.space) в Instagram. Лучше всего сочетается с кофе.

Ингредиенты для основания:

печенье песочное – 300 г

сливочное масло – 100 г

мускатный орех – 1/4 чайной ложки

Видео дня

Ингредиенты для начинки:

сливочный творог – 600 г

сахарный песок – 150 г

сливки жирные (30-35%) – 200 мл

яйца – 3 шт.

лимонный сок – 1 ч.л.

апельсин – 1 шт (цедра)

ванильный экстракт – 3 капли

Ингредиенты для соленой карамели:

120 г сахара

120г сливок 33 – 35%

30 г воды

30 г сливочного масла 82,5%

1/2 ч.л. соли

100 г обжаренных орехов

Способ приготовления основания:

1. Печенье измельчить в блендере, добавить масло и мускатный орех, перемешать.

2. Распределить крошку в форме, которую заранее застелите пергаментом.

3. Поставить форму в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Вынуть и охладить основание.

Способ приготовления начинки:

1. В сыр добавить сахарную пудру, лимонный сок и ванильный ароматизатор.

2. Добавлять яйца по одному, каждое хорошо перемешивать лопаткой. Не использовать миксер.

3. Добавить сливки, снова перемешать лопаткой.

Как собрать:

1. Вылить начинку на охлажденное основание в форме.

2. Выпекать сначала 15 минут при температуре 200 градусов, затем снизить температуру до 110 градусов и допекать еще около 1 часа 20 минут. Обязательно использовать емкость с водой в духовке.

3. После отключения оставить чизкейк в духовке с приоткрытой дверью в час. Затем охладить до комнатной температуры, завернуть в пленку и поставить в холодильник на ночь.

Для подачи:

1. Сварить карамель: в сотейнике с толстым дном положить сахар и воду.

2. На среднем огне довести массу до полного расплавления. Ни в коем случае не помешивать, пока масса не станет янтарного цвета.

3. Выключить плиту. Добавить сливочное масло.

4. Полностью размешать с массой.

5. Введите горячие сливки в несколько этапов.

6. Добавить соль. Прогреть 1 минуту.

7. Снять с огня, дать остыть. Добавить орехи и выложить массу на чизкейк. Поставить в холодильник для полного застывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: