Легендарный чизкейк "Нью-Йорк" с карамелью и орехами: из чего сделать основу
"Нью-Йорк" – популярный десерт, который готовят по всему миру. Он особенный своей плотной и нежной текстурой. Масса прекрасно держит форму, ведь основа из печенья не распадается и получается очень хрустящей. Изюминка такой выпечки – орехи в карамели, которые нужно выложить сверху.
Идея приготовления популярного чизкейка "Нью-Йорк" опубликована на странице фудблогера Юлии Гончаровой (julia.g.space) в Instagram. Лучше всего сочетается с кофе.
Ингредиенты для основания:
- печенье песочное – 300 г
- сливочное масло – 100 г
- мускатный орех – 1/4 чайной ложки
Ингредиенты для начинки:
- сливочный творог – 600 г
- сахарный песок – 150 г
- сливки жирные (30-35%) – 200 мл
- яйца – 3 шт.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- апельсин – 1 шт (цедра)
- ванильный экстракт – 3 капли
Ингредиенты для соленой карамели:
- 120 г сахара
- 120г сливок 33 – 35%
- 30 г воды
- 30 г сливочного масла 82,5%
- 1/2 ч.л. соли
- 100 г обжаренных орехов
Способ приготовления основания:
1. Печенье измельчить в блендере, добавить масло и мускатный орех, перемешать.
2. Распределить крошку в форме, которую заранее застелите пергаментом.
3. Поставить форму в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Вынуть и охладить основание.
Способ приготовления начинки:
1. В сыр добавить сахарную пудру, лимонный сок и ванильный ароматизатор.
2. Добавлять яйца по одному, каждое хорошо перемешивать лопаткой. Не использовать миксер.
3. Добавить сливки, снова перемешать лопаткой.
Как собрать:
1. Вылить начинку на охлажденное основание в форме.
2. Выпекать сначала 15 минут при температуре 200 градусов, затем снизить температуру до 110 градусов и допекать еще около 1 часа 20 минут. Обязательно использовать емкость с водой в духовке.
3. После отключения оставить чизкейк в духовке с приоткрытой дверью в час. Затем охладить до комнатной температуры, завернуть в пленку и поставить в холодильник на ночь.
Для подачи:
1. Сварить карамель: в сотейнике с толстым дном положить сахар и воду.
2. На среднем огне довести массу до полного расплавления. Ни в коем случае не помешивать, пока масса не станет янтарного цвета.
3. Выключить плиту. Добавить сливочное масло.
4. Полностью размешать с массой.
5. Введите горячие сливки в несколько этапов.
6. Добавить соль. Прогреть 1 минуту.
7. Снять с огня, дать остыть. Добавить орехи и выложить массу на чизкейк. Поставить в холодильник для полного застывания.
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