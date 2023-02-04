"Птичье молоко" – десерт, о котором знает не одно поколение. Его вкус превосходил мороженое, разнообразные пудинги и тортики из желе. Все из-за особой нежной текстуры, которая создавалась путем сочетания сметаны, масла и сахарной пудры.

Идея приготовления десерта "Птичье молоко" опубликована на странице фудблогерки Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram.

Ингредиенты:

масло 45 г

яйца – 1 шт

сахар – 70 г

соль – щепотка

какао – 20 г

мука – 30 г

Ингредиенты для белого слоя:

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сметана 20-30% – 400 г

сахарная пудра – 90 г

ванильный сахар – 1 ч.л

желатин – 7 г

вода – 50 г

Ингредиенты для шоколадного слоя:

сметана 20-30% – 250 г

сахарная пудра – 70 г

какао – 20 г

желатин – 4 г

вода – 30 г

Способ приготовления коржа:

1. Масло растопите и охладите.

2. Яйцо взбейте венчиком до однородности, добавьте щепотку соли и сахара. Взбейте массу до однородности (можно без миксера).

3. Далее добавьте какао, перемешайте массу до однородности.

4. Добавьте растопленное масло, перемешайте ингредиенты в однородность и всыпьте муку. Перемешайте тесто до однородности.

5. Подготовьте форму для выпечки. Дно застелите бумагой.

6. Выложите тесто в форму, разровняйте его и выпекайте корж при 170 С около 20 мин. Время выпечки может отличаться. Готовность проверяйте зубочисткой.

Способ приготовления белого слоя:

1. Желатин залейте холодной водой и подождите, чтобы он разбух.

2. Сметану соедините с сахарной пудрой, ванильным сахаром и хорошо взбейте миксером (если у вас жирная сметана (30%), то она собьется в пышную массу. Если нежирная (20%), то не собьется).

3. Набухший желатин подогрейте до растворения (можно разогреть в микроволновке).

4. К желатину добавьте несколько столовых ложек сметанного крема, перемешайте массу желатиновую и влейте в основную. Тщательно взбейте миксером будущий мусс, чтобы все ингредиенты объединились.

5. Шоколадный корж положите в форму, в которой будет застывать торт. Корж, по желанию, можете немного пропитать. Если это кольцо или разъемная форма, через которую мусс сможет вытекать, пока не застынет, то оберните дно формы пленкой.

6. Перелейте белый мусс на шоколадный корж и поставьте форму в холодильник до застывания белого слоя.

Способ приготовления шоколадного слоя:

1. Желатин залейте холодной водой и подождите, чтобы он разбух.

2. Сметану соедините с сахарной пудрой, какао и хорошо взбейте миксером, чтобы какао – порошок полностью растворился.

3. Набухший желатин подогрейте до растворения.

4. К желатину добавьте несколько столовых ложек шоколадного крема, перемешайте массу желатиновую и влейте ее в основную. Тщательно взбейте миксером будущий шоколадный мусс, чтобы все ингредиенты объединились.

5. Перелейте шоколадный мусс на белый и поставьте торт в холодильник до полного застывания.

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