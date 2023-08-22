Легендарный пастуший пирог с картофелем: идеально подходит для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Легендарный пастуший пирог с картофелем: идеально подходит для обеда

Пастуший пирог – это блюдо из картофеля и фарша, которое имеет британское происхождение. Хозяйки готовили такую еду из того, что оставалось после ужина в целях экономии. И со временем пастуший пирог стал полноценным блюдом о котором знают во всем мире.

Идея приготовления сытного пастушьего пирога на обед опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya__saenko) в Instagram. Такого сытного и бюджетного блюда хватит на всю семью.

Легендарный пастуший пирог с картофелем: идеально подходит для обеда

Ингредиенты:

  • фарш – 700 г
  • морковь – 1 шт
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  • лук – 1 шт
  • сельдерей – 3 стебля (не обязательно)
  • чеснок – 3 зубчика
  • тмин
  • соль, перец и любимые специи
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • бульон – 50 г
  • вино красное – 50 г
  • картофель – 900 г
  • молоко или сливки – 100 г
  • масло сливочное – 50 г

Способ приготовления:

Легендарный пастуший пирог с картофелем: идеально подходит для обеда

1. Картошку чистим и ставим вариться.

2. За это время чистим и режем кубиком лук, морковь и сельдерей.

 

3. Поджариваем на сковороде минут 5-7.

4. Добавляем фарш. Его не обязательно поджаривать. Он должен изменить цвет на серый и разбить все комочки.

Легендарный пастуший пирог с картофелем: идеально подходит для обеда

5. Добавляем чеснок, специи, чабрец и томатную пасту. Снова жарим еще несколько минут.

6. Добавляем бульон и вино и тушим еще несколько минут.

Легендарный пастуший пирог с картофелем: идеально подходит для обеда

7. В отварном картофеле хорошо сливаем всю жидкость.

Легендарный пастуший пирог с картофелем: идеально подходит для обеда

8. Добавляем соль, молоко и сливочное масло. Делаем пюре.

9. На дно формы выкладываем наш фарш. Сверху картофель и ставим запекаться на 30-40 минут (должен подрумяниться сверху).

Легендарный пастуший пирог с картофелем: идеально подходит для обеда

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