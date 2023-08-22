Пастуший пирог – это блюдо из картофеля и фарша, которое имеет британское происхождение. Хозяйки готовили такую еду из того, что оставалось после ужина в целях экономии. И со временем пастуший пирог стал полноценным блюдом о котором знают во всем мире.

Идея приготовления сытного пастушьего пирога на обед опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya__saenko) в Instagram. Такого сытного и бюджетного блюда хватит на всю семью.

Ингредиенты:

фарш – 700 г

морковь – 1 шт

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лук – 1 шт

сельдерей – 3 стебля (не обязательно)

чеснок – 3 зубчика

тмин

соль, перец и любимые специи

томатная паста – 2 ст.л.

бульон – 50 г

вино красное – 50 г

картофель – 900 г

молоко или сливки – 100 г

масло сливочное – 50 г

Способ приготовления:

1. Картошку чистим и ставим вариться.

2. За это время чистим и режем кубиком лук, морковь и сельдерей.

3. Поджариваем на сковороде минут 5-7.

4. Добавляем фарш. Его не обязательно поджаривать. Он должен изменить цвет на серый и разбить все комочки.

5. Добавляем чеснок, специи, чабрец и томатную пасту. Снова жарим еще несколько минут.

6. Добавляем бульон и вино и тушим еще несколько минут.

7. В отварном картофеле хорошо сливаем всю жидкость.

8. Добавляем соль, молоко и сливочное масло. Делаем пюре.

9. На дно формы выкладываем наш фарш. Сверху картофель и ставим запекаться на 30-40 минут (должен подрумяниться сверху).

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