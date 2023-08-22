Легендарный пастуший пирог с картофелем: идеально подходит для обеда
Пастуший пирог – это блюдо из картофеля и фарша, которое имеет британское происхождение. Хозяйки готовили такую еду из того, что оставалось после ужина в целях экономии. И со временем пастуший пирог стал полноценным блюдом о котором знают во всем мире.
Идея приготовления сытного пастушьего пирога на обед опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya__saenko) в Instagram. Такого сытного и бюджетного блюда хватит на всю семью.
Ингредиенты:
- фарш – 700 г
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- сельдерей – 3 стебля (не обязательно)
- чеснок – 3 зубчика
- тмин
- соль, перец и любимые специи
- томатная паста – 2 ст.л.
- бульон – 50 г
- вино красное – 50 г
- картофель – 900 г
- молоко или сливки – 100 г
- масло сливочное – 50 г
Способ приготовления:
1. Картошку чистим и ставим вариться.
2. За это время чистим и режем кубиком лук, морковь и сельдерей.
3. Поджариваем на сковороде минут 5-7.
4. Добавляем фарш. Его не обязательно поджаривать. Он должен изменить цвет на серый и разбить все комочки.
5. Добавляем чеснок, специи, чабрец и томатную пасту. Снова жарим еще несколько минут.
6. Добавляем бульон и вино и тушим еще несколько минут.
7. В отварном картофеле хорошо сливаем всю жидкость.
8. Добавляем соль, молоко и сливочное масло. Делаем пюре.
9. На дно формы выкладываем наш фарш. Сверху картофель и ставим запекаться на 30-40 минут (должен подрумяниться сверху).
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