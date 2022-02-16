Популярный салат с сыром и апельсинами: делимся технологией приготовления

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,8 т.
Популярный салат с сыром и апельсинами: делимся технологией приготовления

День становится длиннее, солнца больше, а это значит, что совсем скоро весна. Поэтому хочется побыстрее разбавить серый февраль яркими красками. И сделать это можно легко с помощью еды. Идеально подойдет салат с апельсинами, который нашел уже много своих поклонников из-за интересного вкуса и очень эффектного внешнего вида.

Идея приготовления опубликована на странице salat_iki в Instagram.

Рецепт вкусного салата с апельсинами

Ингредиенты:

  • сыр – 300 г

  • яйца – 3 шт

  • апельсин – 2 шт

  • майонез

Апельсины для салата
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Способ приготовления:

1. Яйца отварить.

2. Мелко натереть.

3. Апельсины чистить и нарезать.

4. Сыр натереть.

Твердый творог для салата

5. Выкладывать слоями в следующей последовательности:

1. половина сыра

2. яйцо

Отваривание яиц для салата

3. апельсин

4. вторая половина сыра

5. яйцо

6. апельсин.

Майонез для блюда

6. Все слои, кроме апельсина, полить майонезом.

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