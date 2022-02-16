Популярный салат с сыром и апельсинами: делимся технологией приготовления
День становится длиннее, солнца больше, а это значит, что совсем скоро весна. Поэтому хочется побыстрее разбавить серый февраль яркими красками. И сделать это можно легко с помощью еды. Идеально подойдет салат с апельсинами, который нашел уже много своих поклонников из-за интересного вкуса и очень эффектного внешнего вида.
Идея приготовления опубликована на странице salat_iki в Instagram.
Ингредиенты:
сыр – 300 г
яйца – 3 шт
апельсин – 2 шт
майонез
Способ приготовления:
1. Яйца отварить.
2. Мелко натереть.
3. Апельсины чистить и нарезать.
4. Сыр натереть.
5. Выкладывать слоями в следующей последовательности:
1. половина сыра
2. яйцо
3. апельсин
4. вторая половина сыра
5. яйцо
6. апельсин.
6. Все слои, кроме апельсина, полить майонезом.
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