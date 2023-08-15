Каждый сентябрь с 1983 по 1989 год, пока редакторы не решили, что этого достаточно, газета The New York Times публиковала рецепт сливового пирога. Но после возмущенные читатели продолжали требовать рецепта десерта и, чтобы противостоять возмущению, рецепт снова напечатали последний раз в газете большим шрифтом, с прерывистой линией вокруг, чтобы стимулировать людей вырезать его и повесить, скажем, на холодильник. Но, и после читатели снова и снова требовали печатать всем полюбившийся рецепт вкусной выпечки со сливами.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного сливового пирога из газеты The New York Times.

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Ингредиенты:

сливочное масло – 110 г

сахар – 100 г

яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 1 ч. л.

мука – 150 г

Для присыпки:

2 ч. л. корицы + 2 ч. л. сахара

Способ приготовления:

1. Смешайте масло с сахаром, затем добавьте по одному яйцу, перемешивайте каждое. После чего добавьте частями муку в которую высыпаем разрыхлитель.

2. Готовое тесто выложите в форму застеленную пергаментом. Сверху выложите сливы, немного вдавливайте их в тесто.

3. Присыпьте смесью сахара с корицей и выпекайте 40 минут при 180 С.

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