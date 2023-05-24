Панна-котта – это один из самых простых сезонных десертов, которые можно приготовить с клубникой. Ничего не придется замешивать или выпекать, ведь масса просто застывает в холодильнике. Текстура получается очень лёгкой и нежной. Очень удобно подавать блюдо в стаканах порционно и даже не нужно нарезать.

Идея приготовления клубничной панны-котты опубликована на странице фудблогера Марины с ником love_cooking_007 в Instagram. В десерте есть и клубничное желе. и кусочки целой клубники.

Ингредиенты:

желатин – 10 г

молоко – 50 мл (к желатину)

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молоко – 100 мл

сливки от 30% – 300 мл

сахар – 40 г

ванилин – 1 пакетик

клубника – 75 г

клубничное желе – 1 пакетик

вода – 200 мл

Способ приготовления:

1. Желатин заливаем холодным молоком (50 мл), перемешиваем и оставляем минут на 5-10, пока будет набухать.

2. В кастрюле совмещаем жирные сливки, молоко (100 мл), ванилин и сахар. Перемешиваем. Ставим на плиту и постоянно помешиваем. Доводим до горячего состояния, но нельзя, чтобы жидкость закипела.

3. Снимаем с огня, добавляем набухший желатин, перемешиваем до однородности. Оставляем остыть на время. Разливаем по стаканам теплую жидкость, не горячую. Отправляем в холодильник до застывания.

4. Пачку клубничного желе заливаем горячей водой по инструкции.

5. В это время нарезаем клубнику на 4-6 частей.

6. Достаем из холодильника стаканы с уже застывшим сливочным желе, раскладываем сверху клубнику. Сверху поливаем совсем чуть-чуть клубничным желе и отправляем снова в холодильник на минут 20. Это нужно для того, чтобы клубника зафиксировалась на дне, а не "плавала" сверху.

7. Через минут 20-30 (может быть и меньше, главное чтобы вы увидели что желе начало застывать и клубника "зафиксирована"). Доливаем по бокалам остатки клубничного желе и отправляем снова в холодильник часа на 2. Как только клубничное желе полностью застынет – панна-котта готова.

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