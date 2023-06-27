Легкая творожная запеканка без муки: рассказываем, что обязательно нужно добавить в основу

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
696
Рецепт запеканки

Творожная запеканка – лучшая альтернатива сырникам. Для того, чтобы запеканка была пышной, добавьте в основу взбитые белки. 

Сырная запеканка по-новому без муки

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом воздушной творожной запеканки с клубникой, которая готовится очень быстро и просто.

Рецепт запеканки
Видео дня

Ингредиенты:

  • Сыр кисломолочный – 650 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 5 ст. л.
  • Манка – 3 ст. л.
  • Клубника – 200 г

Способ приготовления:

1. В большой миске соедините творог, сахар, манку, желтки и хорошо перемешайте до однородной массы.

Основа для блюда

2. Отдельно взбейте белки, и с помощью лопатки соедините с творожной массой, выложите в форму для запекания, сверху выложите клубнику порезанную пополам.

Приготовление запеканки

3. Запекайте запеканку в духовке 45-50 минут при температуре 180 С.

Готовая запеканка

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты