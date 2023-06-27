Творожная запеканка – лучшая альтернатива сырникам. Для того, чтобы запеканка была пышной, добавьте в основу взбитые белки.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом воздушной творожной запеканки с клубникой, которая готовится очень быстро и просто.

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Ингредиенты:

Сыр кисломолочный – 650 г

Яйца – 4 шт.

Сахар – 5 ст. л.

Манка – 3 ст. л.

Клубника – 200 г

Способ приготовления:

1. В большой миске соедините творог, сахар, манку, желтки и хорошо перемешайте до однородной массы.

2. Отдельно взбейте белки, и с помощью лопатки соедините с творожной массой, выложите в форму для запекания, сверху выложите клубнику порезанную пополам.

3. Запекайте запеканку в духовке 45-50 минут при температуре 180 С.

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