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Легкая творожная запеканка без муки: рассказываем, что обязательно нужно добавить в основу
Творожная запеканка – лучшая альтернатива сырникам. Для того, чтобы запеканка была пышной, добавьте в основу взбитые белки.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом воздушной творожной запеканки с клубникой, которая готовится очень быстро и просто.
Ингредиенты:
- Сыр кисломолочный – 650 г
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 5 ст. л.
- Манка – 3 ст. л.
- Клубника – 200 г
Способ приготовления:
1. В большой миске соедините творог, сахар, манку, желтки и хорошо перемешайте до однородной массы.
2. Отдельно взбейте белки, и с помощью лопатки соедините с творожной массой, выложите в форму для запекания, сверху выложите клубнику порезанную пополам.
3. Запекайте запеканку в духовке 45-50 минут при температуре 180 С.
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