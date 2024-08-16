Легкая закуска из лаваша с оригинальной начинкой: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Легкая закуска из лаваша с оригинальной начинкой: готовится 10 минут

Из лаваша можно готовить очень простые и вкусных блюда в виде закусок, а также шаурмы и десертов. Стоит отметить, что лаваш можно сделать даже дома из муки и воды. 

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении рулета из лаваша с вкусной начинкой. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • яйца 2 шт
  • сыр
  • йогурт 
  • горчица
  • тунец 
  • огурец 2 шт

Способ приготовления: 

1. Лаваш смажьте йогуртом и горчицей, выложите сверху порезанный огурец, яйцо натертое, сыр и тунец.

Приготовление закуски

2. Лаваш закрутите рулетиком и порежьте на кусочки.

Готовое блюдо

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