Из лаваша можно готовить очень простые и вкусных блюда в виде закусок, а также шаурмы и десертов. Стоит отметить, что лаваш можно сделать даже дома из муки и воды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении рулета из лаваша с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

яйца 2 шт

сыр

йогурт

горчица

тунец

огурец 2 шт

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте йогуртом и горчицей, выложите сверху порезанный огурец, яйцо натертое, сыр и тунец.

2. Лаваш закрутите рулетиком и порежьте на кусочки.

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