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Легкая закуска из лаваша с оригинальной начинкой: готовится 10 минут
Из лаваша можно готовить очень простые и вкусных блюда в виде закусок, а также шаурмы и десертов. Стоит отметить, что лаваш можно сделать даже дома из муки и воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении рулета из лаваша с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- яйца 2 шт
- сыр
- йогурт
- горчица
- тунец
- огурец 2 шт
Способ приготовления:
1. Лаваш смажьте йогуртом и горчицей, выложите сверху порезанный огурец, яйцо натертое, сыр и тунец.
2. Лаваш закрутите рулетиком и порежьте на кусочки.
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