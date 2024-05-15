Легкие и нежные куриные мафины, которые хочется есть каждый день: как приготовить

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
27
Легкие и нежные куриные мафины, которые хочется есть каждый день: как приготовить

Куриные мафины – это идеальный вариант для завтрака, перекуса и даже ужина. Они вкусные, нежные и очень сочные, а еще готовятся легко и не требуют больших усилий.

Как приготовить куриные мафины знает фудблогер Алекс Миль. В Instagram он поведал все детали их приготовления.

Легкие и нежные куриные мафины, которые хочется есть каждый день: как приготовить

Ингредиенты

  • Запеченная или отварная куриная грудка – 250 гр
  • Яйца – 5 шт
  • Томаты черри – 160 гр
  • Зеленый лук – 40 гр
Видео дня
  • Моцарелла – 75 гр
  • Соль
  • Перец
  • Паприка
  • Перец чили

Способ приготовления

1.Курку отвариваем и режем кубиками. Помидоры нарезаем кубиками.

2. В тарелку разбиваем яйца, вбрасываем нарезанный лук, тертый сыр и специи и хорошо размешиваем.

Легкие и нежные куриные мафины, которые хочется есть каждый день: как приготовить

3. На дно формы выкладываем курицу, помидоры и заливаем яичную массу.

Легкие и нежные куриные мафины, которые хочется есть каждый день: как приготовить

4. Отправляем в духовку, при 180С на 25-30 мин до готовности.

Легкие и нежные куриные мафины, которые хочется есть каждый день: как приготовить

5. Даем остыть и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты мафинов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты