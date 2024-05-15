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Легкие и нежные куриные мафины, которые хочется есть каждый день: как приготовить
Куриные мафины – это идеальный вариант для завтрака, перекуса и даже ужина. Они вкусные, нежные и очень сочные, а еще готовятся легко и не требуют больших усилий.
Как приготовить куриные мафины знает фудблогер Алекс Миль. В Instagram он поведал все детали их приготовления.
Ингредиенты
- Запеченная или отварная куриная грудка – 250 гр
- Яйца – 5 шт
- Томаты черри – 160 гр
- Зеленый лук – 40 гр
- Моцарелла – 75 гр
- Соль
- Перец
- Паприка
- Перец чили
Способ приготовления
1.Курку отвариваем и режем кубиками. Помидоры нарезаем кубиками.
2. В тарелку разбиваем яйца, вбрасываем нарезанный лук, тертый сыр и специи и хорошо размешиваем.
3. На дно формы выкладываем курицу, помидоры и заливаем яичную массу.
4. Отправляем в духовку, при 180С на 25-30 мин до готовности.
5. Даем остыть и подаем на стол.
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