Куриные мафины – это идеальный вариант для завтрака, перекуса и даже ужина. Они вкусные, нежные и очень сочные, а еще готовятся легко и не требуют больших усилий.

Как приготовить куриные мафины знает фудблогер Алекс Миль. В Instagram он поведал все детали их приготовления.

Ингредиенты

Запеченная или отварная куриная грудка – 250 гр

Яйца – 5 шт

Томаты черри – 160 гр

Зеленый лук – 40 гр

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Моцарелла – 75 гр

Соль

Перец

Паприка

Перец чили

Способ приготовления

1.Курку отвариваем и режем кубиками. Помидоры нарезаем кубиками.

2. В тарелку разбиваем яйца, вбрасываем нарезанный лук, тертый сыр и специи и хорошо размешиваем.

3. На дно формы выкладываем курицу, помидоры и заливаем яичную массу.

4. Отправляем в духовку, при 180С на 25-30 мин до готовности.

5. Даем остыть и подаем на стол.

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