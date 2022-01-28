Легкие и низкокалорийные салаты без майонеза: идеально для сытного ужина

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Легкие и низкокалорийные салаты без майонеза: идеально для сытного ужина

В холодное время года организм требует больше витаминов и полезных элементов. Большинство из них можно получить из простых и легких овощных салатов. Самое важное – это правильно подобрать продукты, а вместо майонеза и разнообразных соусов использовать более полезные заправки.

Редакция Foodoboz, опираясь на опыт фудблогеров, собрала для вас рецепты легких овощных салатов без майонеза.

Салат со свеклой, рецепт которой опубликован в кулинарном блоге (foodblog_sabina) в Instagram.

Салат со свеклой

Ингредиенты:

  • свекла – 1 шт

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  • красный лук – 1 шт

  • консервированная кукуруза – 1 б

  • чеснок – 1-2 зубчика

  • растительное масло – 2 ст. л.

  • зелень

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить и нарезать кубиками.

2. Лук порезать полукольцами, зелень измельчить.

3. Соединить все ингредиенты для салата и заправить растительным маслом.

Салат с куриным филе и овощами, рецептом которого поделилась фудблогер Ольга Юшкова (olya_yushkova93) в Instagram.

Салат с куриным филе и овощами

Ингредиенты:

  • вареное куриное филе – 400 г

  • вареные яйца – 3 шт

  • листа салата – 40 г

  • помидоры – 2 шт

  • сыр – 70 г

  • сухари – 80 г

  • сметана – 2 ст. л.

Заправка:

  • горчица – 1 ч. л.

  • лимонный сок – 1 ч. л.

  • соль

Способ приготовления:

1. Произвольно порезать необходимые ингредиенты, сыр натереть на терке.

2. Соединить готовые ингредиенты.

3. Смешать ингредиенты для заправки и заправить салат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить легкий салат из пекинской капусты на ужин.

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