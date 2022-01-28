Легкие и низкокалорийные салаты без майонеза: идеально для сытного ужина

В холодное время года организм требует больше витаминов и полезных элементов. Большинство из них можно получить из простых и легких овощных салатов. Самое важное – это правильно подобрать продукты, а вместо майонеза и разнообразных соусов использовать более полезные заправки.

Редакция Foodoboz, опираясь на опыт фудблогеров, собрала для вас рецепты легких овощных салатов без майонеза.

Салат со свеклой, рецепт которой опубликован в кулинарном блоге (foodblog_sabina) в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 1 шт

Видео дня

красный лук – 1 шт

консервированная кукуруза – 1 б

чеснок – 1-2 зубчика

растительное масло – 2 ст. л.

зелень

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить и нарезать кубиками.

2. Лук порезать полукольцами, зелень измельчить.

3. Соединить все ингредиенты для салата и заправить растительным маслом.

Салат с куриным филе и овощами, рецептом которого поделилась фудблогер Ольга Юшкова (olya_yushkova93) в Instagram.

Ингредиенты:

вареное куриное филе – 400 г

вареные яйца – 3 шт

листа салата – 40 г

помидоры – 2 шт

сыр – 70 г

сухари – 80 г

сметана – 2 ст. л.

Заправка:

горчица – 1 ч. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

соль

Способ приготовления:

1. Произвольно порезать необходимые ингредиенты, сыр натереть на терке.

2. Соединить готовые ингредиенты.

3. Смешать ингредиенты для заправки и заправить салат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить легкий салат из пекинской капусты на ужин.