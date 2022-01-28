Легкие и низкокалорийные салаты без майонеза: идеально для сытного ужина
В холодное время года организм требует больше витаминов и полезных элементов. Большинство из них можно получить из простых и легких овощных салатов. Самое важное – это правильно подобрать продукты, а вместо майонеза и разнообразных соусов использовать более полезные заправки.
Редакция Foodoboz, опираясь на опыт фудблогеров, собрала для вас рецепты легких овощных салатов без майонеза.
Салат со свеклой, рецепт которой опубликован в кулинарном блоге (foodblog_sabina) в Instagram.
Ингредиенты:
свекла – 1 шт
красный лук – 1 шт
консервированная кукуруза – 1 б
чеснок – 1-2 зубчика
растительное масло – 2 ст. л.
зелень
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить и нарезать кубиками.
2. Лук порезать полукольцами, зелень измельчить.
3. Соединить все ингредиенты для салата и заправить растительным маслом.
Салат с куриным филе и овощами, рецептом которого поделилась фудблогер Ольга Юшкова (olya_yushkova93) в Instagram.
Ингредиенты:
вареное куриное филе – 400 г
вареные яйца – 3 шт
листа салата – 40 г
помидоры – 2 шт
сыр – 70 г
сухари – 80 г
сметана – 2 ст. л.
Заправка:
горчица – 1 ч. л.
лимонный сок – 1 ч. л.
соль
Способ приготовления:
1. Произвольно порезать необходимые ингредиенты, сыр натереть на терке.
2. Соединить готовые ингредиенты.
3. Смешать ингредиенты для заправки и заправить салат.
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