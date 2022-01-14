Легкие и полезные салаты, которые готовятся за считанные минуты: топ-5
Именно в салате можно объединить несколько необычных или, наоборот, любимых ингредиентов, получить порцию витаминов и яркий вкус. Стоит только выбрать действительно полезные и легкие продукты, чтобы блюдо было в меру сытным и питательным. Это именно та еда, которая нужна организму после длительных празднований.
Подборка из пяти разнообразных легких салатов с интересными сочетаниями опубликована на странице kulinar.hacks в Instagram.
1. Теплый салат с грушей, креветками и сыром с голубой плесенью под медом
Способ приготовления:
1. На сковороде гриль с маслом авокадо прожарить грушу буквально по 30 секунд с каждой стороны, поливая ее медом. Внутри она должна остаться сочной и хрустящей.
2. На этой же сковороде прожарить креветки по 1-1,5 минуты с каждой стороны. Добавить немного меда.
3. В миске соединить: руколу, авокадо, грушу, креветки, сыр с голубой плесенью.
4. Заправить соком лайма, оливковым маслом, красным перцем и капелькой меда для лучшего вкуса.
2. Салат с мацареллой и базиликом
Способ приготовления:
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1. В салатницу поместить следующие ингредиенты: рукколу, помидоры, авокадо, сладкий лук, моцареллу, кешью, немного базилика, красного перца и слабосоленой семги.
2. Заправить оливковым маслом, солью и соком лайма.
3. Салат с креветками, ананасом гриль и сыром бри
1. Ананас обжарить 2 минуты.
2. Также 2 минуты обжарить креветки с кокосовым маслом.
3. Все выложить на тарелку, добавить сыр бри и креветки.
4. Салат с креветками, малиной и сыром бри
Способ приготовления:
1. В миске соединить: креветки, малину, творог, руколу, авокадо.
2. Заправить медом, соком лайма, оливковым маслом.
3. Добавить щепотку соли и немного перца чили.
5. Салат с креветками, творогом и виноградом
Способ приготовления:
1. Креветки пожарить.
2. Смешать их с рукколой, болгарским перцем, авокадо, виноградом, сыром с голубой плесенью.
3. Приготовить заправку: смешать 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. меда, оливкового масла, сок половинки лайма, тщательно перемешать, вылить смесь в салат.
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