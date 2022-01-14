Легкие и полезные салаты, которые готовятся за считанные минуты: топ-5

Именно в салате можно объединить несколько необычных или, наоборот, любимых ингредиентов, получить порцию витаминов и яркий вкус. Стоит только выбрать действительно полезные и легкие продукты, чтобы блюдо было в меру сытным и питательным. Это именно та еда, которая нужна организму после длительных празднований.

Подборка из пяти разнообразных легких салатов с интересными сочетаниями опубликована на странице kulinar.hacks в Instagram.

1. Теплый салат с грушей, креветками и сыром с голубой плесенью под медом

Способ приготовления:

1. На сковороде гриль с маслом авокадо прожарить грушу буквально по 30 секунд с каждой стороны, поливая ее медом. Внутри она должна остаться сочной и хрустящей.

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2. На этой же сковороде прожарить креветки по 1-1,5 минуты с каждой стороны. Добавить немного меда.

3. В миске соединить: руколу, авокадо, грушу, креветки, сыр с голубой плесенью.

4. Заправить соком лайма, оливковым маслом, красным перцем и капелькой меда для лучшего вкуса.

2. Салат с мацареллой и базиликом

Способ приготовления:

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1. В салатницу поместить следующие ингредиенты: рукколу, помидоры, авокадо, сладкий лук, моцареллу, кешью, немного базилика, красного перца и слабосоленой семги.

2. Заправить оливковым маслом, солью и соком лайма.

3. Салат с креветками, ананасом гриль и сыром бри

1. Ананас обжарить 2 минуты.

2. Также 2 минуты обжарить креветки с кокосовым маслом.

3. Все выложить на тарелку, добавить сыр бри и креветки.

4. Салат с креветками, малиной и сыром бри

Способ приготовления:

1. В миске соединить: креветки, малину, творог, руколу, авокадо.

2. Заправить медом, соком лайма, оливковым маслом.

3. Добавить щепотку соли и немного перца чили.

5. Салат с креветками, творогом и виноградом

Способ приготовления:

1. Креветки пожарить.

2. Смешать их с рукколой, болгарским перцем, авокадо, виноградом, сыром с голубой плесенью.

3. Приготовить заправку: смешать 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. меда, оливкового масла, сок половинки лайма, тщательно перемешать, вылить смесь в салат.

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