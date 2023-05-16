Легкие рулетики из цуккини с фетой: понадобится всего 4 компонента

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
42
Легкие рулетики из цуккини с фетой: понадобится всего 4 компонента

Сезонные овощи – это отличная основа для приготовления быстрых закусок. К примеру, в слайсы из кабачков заворачивают майонезную намазку с помидорами. Но такое блюдо достаточно жирное. Если вы хотите более легкой пищи – можно завернуть фету в  слайсы цукини.

Идея приготовления рулетиков из цуккини опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Готовится блюдо на сковороде.

Легкие рулетики из цуккини с фетой: понадобится всего 4 компонента

Ингредиенты:

  • цукини – 2 шт.
  • фета – 1 пачка
  • оливковое масло – 2-3 ст.л.
  • орегано, сушеный чеснок, приправа к овощам
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Способ приготовления:

Легкие рулетики из цуккини с фетой: понадобится всего 4 компонента

1. Фету нарезаем большими кубиками. Специи смешиваем с оливковым маслом и окунаем в эту смесь кубики феты, хорошо перемешиваем.

Легкие рулетики из цуккини с фетой: понадобится всего 4 компонента

2. Цукини моем и нарезаем на тонкие слайсы.

3. Каждый кусочек феты кладем на слайс из цуккини и закручиваем в рулетик.

Легкие рулетики из цуккини с фетой: понадобится всего 4 компонента

4. Нанизываем на деревянные шпажки по три рулета и жарим с двух сторон на сковороде  до золотистого цвета.

Легкие рулетики из цуккини с фетой: понадобится всего 4 компонента

5. Перед подачей поливаем медом.

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