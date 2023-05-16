Сезонные овощи – это отличная основа для приготовления быстрых закусок. К примеру, в слайсы из кабачков заворачивают майонезную намазку с помидорами. Но такое блюдо достаточно жирное. Если вы хотите более легкой пищи – можно завернуть фету в слайсы цукини.

Идея приготовления рулетиков из цуккини опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Готовится блюдо на сковороде.

Ингредиенты:

цукини – 2 шт.

фета – 1 пачка

оливковое масло – 2-3 ст.л.

орегано, сушеный чеснок, приправа к овощам

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Способ приготовления:

1. Фету нарезаем большими кубиками. Специи смешиваем с оливковым маслом и окунаем в эту смесь кубики феты, хорошо перемешиваем.

2. Цукини моем и нарезаем на тонкие слайсы.

3. Каждый кусочек феты кладем на слайс из цуккини и закручиваем в рулетик.

4. Нанизываем на деревянные шпажки по три рулета и жарим с двух сторон на сковороде до золотистого цвета.

5. Перед подачей поливаем медом.

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