Легкие рулетики из цуккини с фетой: понадобится всего 4 компонента
Сезонные овощи – это отличная основа для приготовления быстрых закусок. К примеру, в слайсы из кабачков заворачивают майонезную намазку с помидорами. Но такое блюдо достаточно жирное. Если вы хотите более легкой пищи – можно завернуть фету в слайсы цукини.
Идея приготовления рулетиков из цуккини опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Готовится блюдо на сковороде.
Ингредиенты:
- цукини – 2 шт.
- фета – 1 пачка
- оливковое масло – 2-3 ст.л.
- орегано, сушеный чеснок, приправа к овощам
Способ приготовления:
1. Фету нарезаем большими кубиками. Специи смешиваем с оливковым маслом и окунаем в эту смесь кубики феты, хорошо перемешиваем.
2. Цукини моем и нарезаем на тонкие слайсы.
3. Каждый кусочек феты кладем на слайс из цуккини и закручиваем в рулетик.
4. Нанизываем на деревянные шпажки по три рулета и жарим с двух сторон на сковороде до золотистого цвета.
5. Перед подачей поливаем медом.
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