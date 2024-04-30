Легкий и бюджетный салат из моркови: рецепт блюда для ужина и праздничного стола
Салаты можно готовить из любых овощей, зелени, а для более сытного варианта добавляйте морепродукты, сыр, мясо, крабовые палочки. Для пикантности – специи, чеснок, перец чили.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении салата "Морковка".
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- копченое куриное филе (или бедро)
- соленые огурцы – 2 шт.
- майонез
- соль, перец
- веточки петрушки
Способ приготовления:
1. Отварной картофель и яйца натрите на крупной терке, морковь – на мелкой.
2. Копченые филе и огурцы нарежьте на небольшие кубики.
3. На продолговатую тарелку выложите натертый картофель и руками сформируйте морковку. Посолите, поперчите, полейте майонезом и сверху огурцы, снова майонез. Третий слой – копченая курица и майонез. Четвертый – натертые яйца, соль, перец.
4. Сверху выложите натертую морковь. Ложкой сделайте едва заметный рисунок и украсьте веточками петрушки.
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