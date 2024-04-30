Салаты можно готовить из любых овощей, зелени, а для более сытного варианта добавляйте морепродукты, сыр, мясо, крабовые палочки. Для пикантности – специи, чеснок, перец чили.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении салата "Морковка".

Ингредиенты:

картофель – 2 шт.

морковь – 2 шт.

яйца – 3 шт.

копченое куриное филе (или бедро)

соленые огурцы – 2 шт.

майонез

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соль, перец

веточки петрушки

Способ приготовления:

1. Отварной картофель и яйца натрите на крупной терке, морковь – на мелкой.

2. Копченые филе и огурцы нарежьте на небольшие кубики.

3. На продолговатую тарелку выложите натертый картофель и руками сформируйте морковку. Посолите, поперчите, полейте майонезом и сверху огурцы, снова майонез. Третий слой – копченая курица и майонез. Четвертый – натертые яйца, соль, перец.

4. Сверху выложите натертую морковь. Ложкой сделайте едва заметный рисунок и украсьте веточками петрушки.

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