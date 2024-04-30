Легкий и бюджетный салат из моркови: рецепт блюда для ужина и праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Салаты можно готовить из любых овощей, зелени, а для более сытного варианта добавляйте морепродукты, сыр, мясо, крабовые палочки. Для пикантности – специи, чеснок, перец чили. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении салата "Морковка". 

Рецепт салата

Ингредиенты

  • картофель – 2 шт. 
  • морковь – 2 шт. 
  • яйца – 3 шт. 
  • копченое куриное филе (или бедро)
  • соленые огурцы – 2 шт.
  • майонез 
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  • соль, перец
  • веточки петрушки

Способ приготовления: 

1. Отварной картофель и яйца натрите на крупной терке, морковь – на мелкой.

Картофель для блюда

2. Копченые филе и огурцы нарежьте на небольшие кубики.

Куриное филе

3. На продолговатую тарелку выложите натертый картофель и руками сформируйте морковку. Посолите, поперчите, полейте майонезом и сверху огурцы, снова майонез. Третий слой – копченая курица и майонез. Четвертый – натертые яйца, соль, перец.

Приготовление салата

4. Сверху выложите натертую морковь. Ложкой сделайте едва заметный рисунок и украсьте веточками петрушки.

Готовый салат

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