Лучшее блюдо для ужина – любой салат, который приготовлен из сезонных овощей и заправленный не майонезом. Весной и летом кулинары советуют добавлять в салаты больше зелени, не соленый сыр, морепродукты и заправлять йогуртом или маслом.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом легкого и полезного салата из зелени, с сыром и мидиями.

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Ингредиенты:

рукола (или микс зелени)

сыр Фета

мидии маринованные

масла оливковое – 2 ст. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

дижонская горчица – 1 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Выложите зелень на тарелку, сверху положите мидии и кусочки феты.

2. Для заправки: смешайте растительное масло, сок, горчицу, соль и перец.

3. Полейте заправкой салат.

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