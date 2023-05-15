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Легкий и полезный салат для ужина на 5 минут: самый простой рецепт
Лучшее блюдо для ужина – любой салат, который приготовлен из сезонных овощей и заправленный не майонезом. Весной и летом кулинары советуют добавлять в салаты больше зелени, не соленый сыр, морепродукты и заправлять йогуртом или маслом.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом легкого и полезного салата из зелени, с сыром и мидиями.
Ингредиенты:
- рукола (или микс зелени)
- сыр Фета
- мидии маринованные
- масла оливковое – 2 ст. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- дижонская горчица – 1 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Выложите зелень на тарелку, сверху положите мидии и кусочки феты.
2. Для заправки: смешайте растительное масло, сок, горчицу, соль и перец.
3. Полейте заправкой салат.
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