Легкий и полезный салат для ужина на 5 минут: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Лучшее блюдо для ужина – любой салат, который приготовлен из сезонных овощей и заправленный не майонезом. Весной и летом кулинары советуют добавлять в салаты больше зелени, не соленый сыр, морепродукты и заправлять йогуртом или маслом. 

Руккола для приготовления салата

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом легкого и полезного салата из зелени, с сыром и мидиями.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • рукола (или микс зелени)
  • сыр Фета
  • мидии маринованные
  • масла оливковое – 2 ст. л.
  • лимонный сок – 1 ч. л.
  • дижонская горчица – 1 ч. л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Выложите зелень на тарелку, сверху положите мидии и кусочки феты.

Салат из рукколы с сыром

2. Для заправки: смешайте растительное масло, сок, горчицу, соль и перец.

Приготовление салата

3. Полейте заправкой салат.

Готовый салат

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