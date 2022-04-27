Легкий и полезный салат со свеклы с необычным соусом для ужина: делимся оригинальным рецептом
Свекла – очень полезный и вкусный овощ, который просто идеально подходит для приготовления вкусных и полезных блюд, например, салатов, борща. Также ее можно есть просто, без соли и заправок.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале оригинальным рецептом очень вкусного и легкого салата, который станет отличным вариантом ужина и обеда, основой которого будет свекла и необычная заправка, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
свекла – 2 шт.
курага – 75 г
натуральный йогурт –
2 ст. л.
петрушка – 2-3 веточки
грецкие орехи – 50 г
семечки тыквы – 10-15 шт.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте свеклу и заверните в фольгу.
2. Переложите на противень, запекайте 1-1,5 часа, обязательно дайте ей остыть и почистите, но можно и оставить кожуру.
3. Свеклу нарежьте произвольными кусками, переложите в миску.
4. Помойте петрушку и измельчите.
5. Нарежьте полосками курагу и порубите грецкие орехи.
6. Переложите все эти ингредиенты к свекле, добавьте семечки, соль, перец и йогурт, перемешайте.
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