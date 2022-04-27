Свекла – очень полезный и вкусный овощ, который просто идеально подходит для приготовления вкусных и полезных блюд, например, салатов, борща. Также ее можно есть просто, без соли и заправок.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале оригинальным рецептом очень вкусного и легкого салата, который станет отличным вариантом ужина и обеда, основой которого будет свекла и необычная заправка, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Ингредиенты:

свекла – 2 шт.

курага – 75 г

натуральный йогурт – 2 ст. л.

петрушка – 2-3 веточки

грецкие орехи – 50 г

семечки тыквы – 10-15 шт.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте свеклу и заверните в фольгу.

2. Переложите на противень, запекайте 1-1,5 часа, обязательно дайте ей остыть и почистите, но можно и оставить кожуру.

3. Свеклу нарежьте произвольными кусками, переложите в миску.

4. Помойте петрушку и измельчите.

5. Нарежьте полосками курагу и порубите грецкие орехи.

6. Переложите все эти ингредиенты к свекле, добавьте семечки, соль, перец и йогурт, перемешайте.

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