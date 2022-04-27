Легкий и полезный салат со свеклы с необычным соусом для ужина: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Легкий и полезный салат со свеклы с необычным соусом для ужина: делимся оригинальным рецептом

Свекла – очень полезный и вкусный овощ, который просто идеально подходит для приготовления вкусных и полезных блюд, например, салатов, борща. Также ее можно есть просто, без соли и заправок.

Свекольный салат

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале оригинальным рецептом очень вкусного и легкого салата, который станет отличным вариантом ужина и обеда, основой которого будет свекла и необычная заправка, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Рецепты из свеклы

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт.

Свекла для салата

  • курага – 75 г

  • натуральный йогурт –

    2 ст. л.

Эффектный салат из свеклы

  • петрушка – 2-3 веточки

  • грецкие орехи – 50 г

Греческие орехи

  • семечки тыквы – 10-15 шт.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте свеклу и заверните в фольгу.

2. Переложите на противень, запекайте 1-1,5 часа, обязательно дайте ей остыть и почистите, но можно и оставить кожуру.

Полезный салат из свеклы

3. Свеклу нарежьте произвольными кусками, переложите в миску.

4. Помойте петрушку и измельчите.

Свежая петрушка

5. Нарежьте полосками курагу и порубите грецкие орехи.

Готовый салат

6. Переложите все эти ингредиенты к свекле, добавьте семечки, соль, перец и йогурт, перемешайте.

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