Весной и летом идеальным блюдо для обеда и ужина будет именно салат. Их лучше всего готовить из свежих огурцов, зелени. Заправлять такие салаты лучше не майонезом, а легким йогуртом, сметаной.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, со свежими огурцами и морковью по-корейски.

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Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

огурец свежий – 3 шт.

морковь по-корейски – 200 г

сыр твердый – 200 г

кукуруза – 1 б

чеснок – 2 зуб.

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите, порежьте кубиком.

2. Огурцы нарежьте полосками, творог натрите на крупную терку.

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, добавьте измельченный чеснок, перемешайте.

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