Видео дня
Легкий и полезный салат "Венеция" для тех, кто на диете: готовится блюдо из самых бюджетных продуктов
Весной и летом идеальным блюдо для обеда и ужина будет именно салат. Их лучше всего готовить из свежих огурцов, зелени. Заправлять такие салаты лучше не майонезом, а легким йогуртом, сметаной.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, со свежими огурцами и морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- огурец свежий – 3 шт.
- морковь по-корейски – 200 г
- сыр твердый – 200 г
- кукуруза – 1 б
- чеснок – 2 зуб.
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварите, порежьте кубиком.
2. Огурцы нарежьте полосками, творог натрите на крупную терку.
3. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, добавьте измельченный чеснок, перемешайте.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: