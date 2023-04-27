Легкий и полезный салат "Венеция" для тех, кто на диете: готовится блюдо из самых бюджетных продуктов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Весной и летом идеальным блюдо для обеда и ужина будет именно салат. Их лучше всего готовить из свежих огурцов, зелени. Заправлять такие салаты лучше не майонезом, а легким йогуртом, сметаной. 

Полезный салат

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, со свежими огурцами и морковью по-корейски. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт. 
  • огурец свежий – 3 шт. 
  • морковь по-корейски – 200 г
  • сыр твердый – 200 г
  • кукуруза – 1 б
  • чеснок – 2 зуб. 
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите, порежьте кубиком. 

Филе для салата

2. Огурцы нарежьте полосками, творог натрите на крупную терку.

Приготовление салата

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, добавьте измельченный чеснок, перемешайте. 

Готовый салат

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