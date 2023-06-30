Легкий летний десерт с фруктами в стакане: понадобится желе

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
63
Легкий летний десерт с фруктами в стакане: понадобится желе

В легком летнем десерте с желе можно сочетать излюбленные сезонные фрукты и ягоды. Плоды не нуждаются в термической обработке – их нужно просто нарезать, поэтому они сохранят всю свою пользу. Это не только очень вкусно, но и очень эстетично.

Идея приготовления летнего десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Прекрасно застывает в морозилке.

Легкий летний десерт с фруктами в стакане: понадобится желе

Ингредиенты:

  • 4 пачки желе
  • 0,5 кг фруктов или ягод
  • вода
  • 4 пачки желе
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Способ приготовления:

Легкий летний десерт с фруктами в стакане: понадобится желе

1. Каждую пачку раздельно залить кипятком по инструкции.

2. Поставить остывать.

Легкий летний десерт с фруктами в стакане: понадобится желе

3. Нарезать кубиками.

4. Фрукты, ягоды помыть, порезать.

Легкий летний десерт с фруктами в стакане: понадобится желе

5. Смешать с кубиками желе.

Легкий летний десерт с фруктами в стакане: понадобится желе

6. Еще 2 пакетика желе развести по инструкции, полностью охладить до комнатной температуры. Залить этим желе фрукты.

Легкий летний десерт с фруктами в стакане: понадобится желе

7. Оставить в холодильнике до полного загустения.

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