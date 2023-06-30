В легком летнем десерте с желе можно сочетать излюбленные сезонные фрукты и ягоды. Плоды не нуждаются в термической обработке – их нужно просто нарезать, поэтому они сохранят всю свою пользу. Это не только очень вкусно, но и очень эстетично.

Идея приготовления летнего десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Прекрасно застывает в морозилке.

Ингредиенты:

4 пачки желе

0,5 кг фруктов или ягод

вода

4 пачки желе

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Способ приготовления:

1. Каждую пачку раздельно залить кипятком по инструкции.

2. Поставить остывать.

3. Нарезать кубиками.

4. Фрукты, ягоды помыть, порезать.

5. Смешать с кубиками желе.

6. Еще 2 пакетика желе развести по инструкции, полностью охладить до комнатной температуры. Залить этим желе фрукты.

7. Оставить в холодильнике до полного загустения.

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