Легкий летний салат с зеленью, авокадо и красной рыбой: чем заправить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Легкий летний салат с зеленью, авокадо и красной рыбой: чем заправить

Сочетание зелени овощей и красной рыбы – идеально для легких летних салатов. Но не стоит заправлять такие продукты майонезом, потому что диетическим блюдом точно не будет. На этот случай отлично подходит оливковое масло, лимонный сок и мед.

Идея приготовления легкого летнего салата опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instgaram. Вы точно не будете испытывать тяжести после такого блюда.

Легкий летний салат с зеленью, авокадо и красной рыбой: чем заправить

Ингредиенты:

  • микс зеленый
  • помидоры черри
  • авокадо
  • слабосоленая форель
  • крем-сыр

Ингредиенты для заправки:

  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • мед – 0,5 ч.л.
  • американская горчица – 1 ч.л.
  • французская горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Легкий летний салат с зеленью, авокадо и красной рыбой: чем заправить

1. Для заправки смешайте все ингредиенты до однородности.

2. Рыбу порезать на полоски.

Легкий летний салат с зеленью, авокадо и красной рыбой: чем заправить

3. Каждую смазать крем-сыром.

Легкий летний салат с зеленью, авокадо и красной рыбой: чем заправить

4. Завернуть в рулетик.

Легкий летний салат с зеленью, авокадо и красной рыбой: чем заправить

6. Выложить на тарелку микс зелени, разрезанные пополам помидоры черри, кусочки авокадо и рыбные рулетики.

Легкий летний салат с зеленью, авокадо и красной рыбой: чем заправить

7. Щедро полить салат заправкой.

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