Сочетание зелени овощей и красной рыбы – идеально для легких летних салатов. Но не стоит заправлять такие продукты майонезом, потому что диетическим блюдом точно не будет. На этот случай отлично подходит оливковое масло, лимонный сок и мед.

Идея приготовления легкого летнего салата опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instgaram. Вы точно не будете испытывать тяжести после такого блюда.

Ингредиенты:

микс зеленый

помидоры черри

авокадо

слабосоленая форель

крем-сыр

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло – 2 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

мед – 0,5 ч.л.

американская горчица – 1 ч.л.

французская горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Для заправки смешайте все ингредиенты до однородности.

2. Рыбу порезать на полоски.

3. Каждую смазать крем-сыром.

4. Завернуть в рулетик.

6. Выложить на тарелку микс зелени, разрезанные пополам помидоры черри, кусочки авокадо и рыбные рулетики.

7. Щедро полить салат заправкой.

