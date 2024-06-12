Легкий летний салат с зеленью, авокадо и красной рыбой: чем заправить
Сочетание зелени овощей и красной рыбы – идеально для легких летних салатов. Но не стоит заправлять такие продукты майонезом, потому что диетическим блюдом точно не будет. На этот случай отлично подходит оливковое масло, лимонный сок и мед.
Идея приготовления легкого летнего салата опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instgaram. Вы точно не будете испытывать тяжести после такого блюда.
Ингредиенты:
- микс зеленый
- помидоры черри
- авокадо
- слабосоленая форель
- крем-сыр
Ингредиенты для заправки:
- оливковое масло – 2 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- мед – 0,5 ч.л.
- американская горчица – 1 ч.л.
- французская горчица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Для заправки смешайте все ингредиенты до однородности.
2. Рыбу порезать на полоски.
3. Каждую смазать крем-сыром.
4. Завернуть в рулетик.
6. Выложить на тарелку микс зелени, разрезанные пополам помидоры черри, кусочки авокадо и рыбные рулетики.
7. Щедро полить салат заправкой.
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