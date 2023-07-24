Изи рецепт кайфового летнего блюда заказывали? Не заказывали? Ну ничего, все равно держите.

Далее текст на языке оригинала.

Овочі, спеції, сир, запекти. Поїхали. Берете 2 кабачки, ріжете півкільцями. 2 морквини нарізаєте кружальцями, а 2 томати і 2 цибулини ріжете скибочками. Викладаєте овочі на деко, застелене пергаментом. Додаєте сіль і перець чорний (скіко хочете), 1 ч.л меленої паприки, 1 ч.л хмелі-сунелі, 2 ст.л олії. Ставите овочі запікатися на 30 хвилин при 180 градусах.

Поки вони готуються, берете сир Тенеро, який зробить весь смак страви. Натираєте, посипаєте ним гарячі овочі та запікаєте все ще 10 хвилин. Готово. Їсти можна нормально, тихо кайфуючи від смаку, або отако як я. Але другий варіант прикольніший. Цьом.

Видео дня