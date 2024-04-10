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Легкий салат без майонеза с куриным филе, корейской морковью и пекинской капустой: чем заправить
Легкие салаты из свежих и сочных овощей – это именно то, что нужно в весенний период. Очень вкусно добавить отварное куриное филе, чтобы было сытнее. А от майонезной заправки следует отказаться.
Идея приготовления легкого салата с куриным филе и морковью по-корейски опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Заправить блюдо нужно сметаной.
Ингредиенты:
- филе куриное вареное – 200 г
- морковь по-корейски – 80 г
- капуста пекинская – 100 г
- огурец свежий – 1 шт.
- соль, зелень – по вкусу
- сметана – 2-3 ст. л. + 1 ч.л. горчицы
Способ приготовления:
1. Нашинковать капусту.
2. Огурец порезать соломкой.
3. Измельчить зелень.
3. Добавить нарезанное мясо и морковь.
4. Посолить, поперчить.
5. Добавить любимые специи.
6. Заправить сметаной с горчицей.
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