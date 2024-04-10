Легкий салат без майонеза с куриным филе, корейской морковью и пекинской капустой: чем заправить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Легкий салат без майонеза с куриным филе, корейской морковью и пекинской капустой: чем заправить

Легкие салаты из свежих и сочных овощей – это именно то, что нужно в весенний период. Очень вкусно добавить отварное куриное филе, чтобы было сытнее. А от майонезной заправки следует отказаться.

Идея приготовления легкого салата с куриным филе и морковью по-корейски опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Заправить блюдо нужно сметаной.

Легкий салат без майонеза с куриным филе, корейской морковью и пекинской капустой: чем заправить

Ингредиенты:

  • филе куриное вареное – 200 г
  • морковь по-корейски – 80 г
  • капуста пекинская – 100 г
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  • огурец свежий – 1 шт.
  • соль, зелень – по вкусу
  • сметана – 2-3 ст. л. + 1 ч.л. горчицы

Способ приготовления:

Легкий салат без майонеза с куриным филе, корейской морковью и пекинской капустой: чем заправить

1. Нашинковать капусту.

2. Огурец порезать соломкой.

Легкий салат без майонеза с куриным филе, корейской морковью и пекинской капустой: чем заправить

3. Измельчить зелень.

Легкий салат без майонеза с куриным филе, корейской морковью и пекинской капустой: чем заправить

3. Добавить нарезанное мясо и морковь.

Легкий салат без майонеза с куриным филе, корейской морковью и пекинской капустой: чем заправить

4. Посолить, поперчить.

Легкий салат без майонеза с куриным филе, корейской морковью и пекинской капустой: чем заправить

5. Добавить любимые специи.

Легкий салат без майонеза с куриным филе, корейской морковью и пекинской капустой: чем заправить

6. Заправить сметаной с горчицей.

Легкий салат без майонеза с куриным филе, корейской морковью и пекинской капустой: чем заправить

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