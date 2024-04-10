Легкие салаты из свежих и сочных овощей – это именно то, что нужно в весенний период. Очень вкусно добавить отварное куриное филе, чтобы было сытнее. А от майонезной заправки следует отказаться.

Идея приготовления легкого салата с куриным филе и морковью по-корейски опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Заправить блюдо нужно сметаной.

Ингредиенты:

филе куриное вареное – 200 г

морковь по-корейски – 80 г

капуста пекинская – 100 г

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огурец свежий – 1 шт.

соль, зелень – по вкусу

сметана – 2-3 ст. л. + 1 ч.л. горчицы

Способ приготовления:

1. Нашинковать капусту.

2. Огурец порезать соломкой.

3. Измельчить зелень.

3. Добавить нарезанное мясо и морковь.

4. Посолить, поперчить.

5. Добавить любимые специи.

6. Заправить сметаной с горчицей.

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