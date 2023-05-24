Легкий салат для ужина из яиц, филе и ананасов: готовится очень быстро и просто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Салаты являются лучшим блюдом для праздничного обеда, ужина. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, зелени, а если вы хотите приготовить более сытный вариант блюда, просто добавьте любое мясо, рыбу, консервы.

Легкий салат

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из филе, с овощами и консервированным ананасом.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • ананасы – 1 банка
  • кукуруза – 1 банка
  • твердый сыр – 150 г
  • болгарский перец – 1 шт.
  • яйца – 3-4 шт.
  • филе – 1 шт.
  • майонез – 2 ст. л.
  • зелень – пучок
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Филе отварите, порежьте кубиком.

Ингредиенты для салата

2. Яйца отварит и также порежьте кубиком.

3. Перец порежьте кубиком. Сыр натрите на терке.

Консервированные ананасы

4. Порежьте кубиком консервированный ананас.

5. Переложите в миску все ингредиенты, заправьте майонезом, добавьте соль, перемешайте, посыпьте порезанной зеленью.

Готовый салат

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