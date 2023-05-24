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Легкий салат для ужина из яиц, филе и ананасов: готовится очень быстро и просто
Салаты являются лучшим блюдом для праздничного обеда, ужина. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, зелени, а если вы хотите приготовить более сытный вариант блюда, просто добавьте любое мясо, рыбу, консервы.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из филе, с овощами и консервированным ананасом.
Ингредиенты:
- ананасы – 1 банка
- кукуруза – 1 банка
- твердый сыр – 150 г
- болгарский перец – 1 шт.
- яйца – 3-4 шт.
- филе – 1 шт.
- майонез – 2 ст. л.
- зелень – пучок
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Филе отварите, порежьте кубиком.
2. Яйца отварит и также порежьте кубиком.
3. Перец порежьте кубиком. Сыр натрите на терке.
4. Порежьте кубиком консервированный ананас.
5. Переложите в миску все ингредиенты, заправьте майонезом, добавьте соль, перемешайте, посыпьте порезанной зеленью.
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