Салаты являются лучшим блюдом для праздничного обеда, ужина. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, зелени, а если вы хотите приготовить более сытный вариант блюда, просто добавьте любое мясо, рыбу, консервы.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из филе, с овощами и консервированным ананасом.

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Ингредиенты:

ананасы – 1 банка

кукуруза – 1 банка

твердый сыр – 150 г

болгарский перец – 1 шт.

яйца – 3-4 шт.

филе – 1 шт.

майонез – 2 ст. л.

зелень – пучок

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Филе отварите, порежьте кубиком.

2. Яйца отварит и также порежьте кубиком.

3. Перец порежьте кубиком. Сыр натрите на терке.

4. Порежьте кубиком консервированный ананас.

5. Переложите в миску все ингредиенты, заправьте майонезом, добавьте соль, перемешайте, посыпьте порезанной зеленью.

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