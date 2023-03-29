Салат "Днестр" – это элементарный салат с капустой – молодой или пекинской – и майонезом. Блюдо обязательно дополняют вареной колбасой или ветчиной, а также кукурузой или горошком. Салат готовится из очень простых и бюджетных ингредиентов и точно подойдет для праздничного стола.

Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата "Днестр" без капусты, которую предлагает заменить листьями салата.

Ингредиенты:

листья салата – 130 г

горох консервированный – 1 б

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огурцы – 170 г

колбаса – 300 г

лук – 1 шт

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Порезать произвольно салат.

2. Слить из гороха жидкость.

3. Нарезать огурцы, колбасу и лук соломкой.

4. Смешать все ингредиенты, добавить соль и перец, заправить майонезом и перемешать.

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