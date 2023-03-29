Легкий салат "Днестр" с майонезом по-новому: что сделает вкус ярким

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Легкий салат 'Днестр' с майонезом по-новому: что сделает вкус ярким

Салат "Днестр" – это элементарный салат с капустой – молодой или пекинской – и майонезом. Блюдо обязательно дополняют вареной колбасой или ветчиной, а также кукурузой или горошком. Салат готовится из очень простых и бюджетных ингредиентов и точно подойдет для праздничного стола.

Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата "Днестр" без капусты, которую предлагает заменить листьями салата.

Рецепт салата ''Днестр'' с листьями салата

Ингредиенты:

  • листья салата – 130 г
  • горох консервированный – 1 б
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  • огурцы – 170 г
  • колбаса – 300 г
  • лук – 1 шт
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Порезать произвольно салат.

Салат ''Днестр'' без капусты

2. Слить из гороха жидкость.

3. Нарезать огурцы, колбасу и лук соломкой.

Классический салат ''Днестр'' с капустой и майонезом

4. Смешать все ингредиенты, добавить соль и перец, заправить майонезом и перемешать.

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