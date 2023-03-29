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Легкий салат "Днестр" с майонезом по-новому: что сделает вкус ярким
Салат "Днестр" – это элементарный салат с капустой – молодой или пекинской – и майонезом. Блюдо обязательно дополняют вареной колбасой или ветчиной, а также кукурузой или горошком. Салат готовится из очень простых и бюджетных ингредиентов и точно подойдет для праздничного стола.
Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата "Днестр" без капусты, которую предлагает заменить листьями салата.
Ингредиенты:
- листья салата – 130 г
- горох консервированный – 1 б
- огурцы – 170 г
- колбаса – 300 г
- лук – 1 шт
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Порезать произвольно салат.
2. Слить из гороха жидкость.
3. Нарезать огурцы, колбасу и лук соломкой.
4. Смешать все ингредиенты, добавить соль и перец, заправить майонезом и перемешать.
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