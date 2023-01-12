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Легкий салат из пекинской капусты на каждый день: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Пекинская капуста – идеальный ингредиент для приготовления легких, полезных и вкусных салатов. Стоит отметить, что она она идеально сочетается с рыбой, филе, морепродуктами, овощи, зеленью, любым сыром и соусами.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из пекинской капусты, с тунцом и яйцами, который будет идеальным блюдом для обеда.
Ингредиенты:
- пекинская капуста/листья салата/айсберг/руккола
- тунец – 100 г
- черри или обычные помидоры – 4-5 шт.
- огурцы
- перец
- яйца – 2 шт.
Соус:
- оливковое масло – 2 ст. л.
- горчица – 1/2 ч. л.
- соевый соус – 1 ч. л.
- гранатовые зерна
- соус терияки
- лимонный сок
Способ приготовления:
1. Нарежьте капусту мелко, помойте рукколу.
2. Сварите и порежьте яйца вместе в помидорами, огурцами и перцем.
3. Соус: смешайте все ингредиенты.
4. Соберите салат: выложите в миску порезанные ингредиенты, тунец в масле и полейте соусом, хорошо перемешайте. Можно присыпать кунжутом.