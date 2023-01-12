Пекинская капуста – идеальный ингредиент для приготовления легких, полезных и вкусных салатов. Стоит отметить, что она она идеально сочетается с рыбой, филе, морепродуктами, овощи, зеленью, любым сыром и соусами.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из пекинской капусты, с тунцом и яйцами, который будет идеальным блюдом для обеда.

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Ингредиенты:

пекинская капуста/листья салата/айсберг/руккола

тунец – 100 г

черри или обычные помидоры – 4-5 шт.

огурцы

перец

яйца – 2 шт.

Соус:

оливковое масло – 2 ст. л.

горчица – 1/2 ч. л.

соевый соус – 1 ч. л.

гранатовые зерна

соус терияки

лимонный сок

Способ приготовления:

1. Нарежьте капусту мелко, помойте рукколу.

2. Сварите и порежьте яйца вместе в помидорами, огурцами и перцем.

3. Соус: смешайте все ингредиенты.

4. Соберите салат: выложите в миску порезанные ингредиенты, тунец в масле и полейте соусом, хорошо перемешайте. Можно присыпать кунжутом.