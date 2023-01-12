Легкий салат из пекинской капусты на каждый день: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,3 т.
Рецепт салата

Пекинская капуста – идеальный ингредиент для приготовления легких, полезных и вкусных салатов. Стоит отметить, что она она идеально сочетается с рыбой, филе, морепродуктами, овощи, зеленью, любым сыром и соусами.

Салат с пекинской капустой, тунцом, яйцами и огурцом

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из пекинской капусты, с тунцом и яйцами, который будет идеальным блюдом для обеда.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • пекинская капуста/листья салата/айсберг/руккола
  • тунец – 100 г
  • черри или обычные помидоры – 4-5 шт.
  • огурцы
  • перец
  • яйца – 2 шт.

Соус:

  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • горчица – 1/2 ч. л.
  • соевый соус – 1 ч. л.
  • гранатовые зерна
  • соус терияки
  • лимонный сок

Способ приготовления:

1. Нарежьте капусту мелко, помойте рукколу.

Пекинская капуста 

2. Сварите и порежьте яйца вместе в помидорами, огурцами и перцем.

Вареные яйца

3. Соус: смешайте все ингредиенты.

Соус для блюда

4. Соберите салат: выложите в миску порезанные ингредиенты, тунец в масле и полейте соусом, хорошо перемешайте. Можно присыпать кунжутом.

Готовый салат

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