Легкий салат из пекинской капусты за 5 минут: рецепт вкусного и полезного салата

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
150
Готовый салат

Салаты из пекинской капусты – самое простое блюдо, которое сможет приготовить каждый. К тому же она идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, крабовыми палочками, куриным филе. 

Капуста для приготовления салата

Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого салата из пекинской капусты, с куриным мясом, сыром и кукурузой. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • пекинская капуста
  • огурец
  • твердый сыр
  • запеченное в специях куриное филе (можно вареное)
  • кукуруза

Соус: 

  • сметана – 3 ст. л
  • майонез – 2 ст. л
  • горчица – 1 ч. л
  • соль – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Нарежьте капусту, мясо, сыр, куриное мясо.

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2. Для соуса: все смешайте.

Приготовление салата

3. Добавьте соус в салат, перемешайте и можно есть!

Готовый салат

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