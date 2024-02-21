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Легкий салат из пекинской капусты за 5 минут: рецепт вкусного и полезного салата
Салаты из пекинской капусты – самое простое блюдо, которое сможет приготовить каждый. К тому же она идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, крабовыми палочками, куриным филе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого салата из пекинской капусты, с куриным мясом, сыром и кукурузой.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- огурец
- твердый сыр
- запеченное в специях куриное филе (можно вареное)
- кукуруза
Соус:
- сметана – 3 ст. л
- майонез – 2 ст. л
- горчица – 1 ч. л
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте капусту, мясо, сыр, куриное мясо.
2. Для соуса: все смешайте.
3. Добавьте соус в салат, перемешайте и можно есть!
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