Салаты из пекинской капусты – самое простое блюдо, которое сможет приготовить каждый. К тому же она идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, крабовыми палочками, куриным филе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого салата из пекинской капусты, с куриным мясом, сыром и кукурузой.

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Ингредиенты:

пекинская капуста

огурец

твердый сыр

запеченное в специях куриное филе (можно вареное)

кукуруза

Соус:

сметана – 3 ст. л

майонез – 2 ст. л

горчица – 1 ч. л

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте капусту, мясо, сыр, куриное мясо.

2. Для соуса: все смешайте.

3. Добавьте соус в салат, перемешайте и можно есть!

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