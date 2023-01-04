Салаты из свеклы – идеальный вариант вкусного и легкого блюда для обеда и ужина. Стоит отметить, что лучше всего свеклу не варить, а запекать, так она сохранит больше полезных свойств. Для того, чтобы придать свекле приятный вкус, добавьте чеснок, чернослив, твердый сыр, орехи.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из свеклы с яйцами, чесноком, майонезом.

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Ингредиенты:

свекла – 2 шт.

яйца – 3 шт.

сыр твердый – 100 г

чеснок – 3 зуб.

майонез – 2-3 ст. л.

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Свеклу и яйца отварите и остудите.

2. Натрите на крупной терке, сыр также натрите.

3. В майонез выдавите чеснок, добавьте специи.

4. Переложите все в миску, добавьте майонез с чесноком, перемешайте – и можно есть, но лучше поставить в холодильник на 30 минут и после подавать.

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