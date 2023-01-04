Легкий салат из свеклы на каждый день: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
7,6 т.
Рецепт салата из свеклы

Салаты из свеклы – идеальный вариант вкусного и легкого блюда для обеда и ужина. Стоит отметить, что лучше всего свеклу не варить, а запекать, так она сохранит больше полезных свойств. Для того, чтобы придать свекле приятный вкус, добавьте чеснок, чернослив, твердый сыр, орехи.

Легкий салат из свеклы

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из свеклы с яйцами, чесноком, майонезом.

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • чеснок – 3 зуб.
  • майонез – 2-3 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Свеклу и яйца отварите и остудите.

Ингредиенты для салата

2. Натрите на крупной терке, сыр также натрите.

Сыр, майонез и чеснок

3. В майонез выдавите чеснок, добавьте специи.

4. Переложите все в миску, добавьте майонез с чесноком, перемешайте – и можно есть, но лучше поставить в холодильник на 30 минут и после подавать.

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты