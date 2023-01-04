Легкий салат из свеклы на каждый день: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Салаты из свеклы – идеальный вариант вкусного и легкого блюда для обеда и ужина. Стоит отметить, что лучше всего свеклу не варить, а запекать, так она сохранит больше полезных свойств. Для того, чтобы придать свекле приятный вкус, добавьте чеснок, чернослив, твердый сыр, орехи.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из свеклы с яйцами, чесноком, майонезом.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- сыр твердый – 100 г
- чеснок – 3 зуб.
- майонез – 2-3 ст. л.
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Свеклу и яйца отварите и остудите.
2. Натрите на крупной терке, сыр также натрите.
3. В майонез выдавите чеснок, добавьте специи.
4. Переложите все в миску, добавьте майонез с чесноком, перемешайте – и можно есть, но лучше поставить в холодильник на 30 минут и после подавать.
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