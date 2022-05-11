Овощной салат – лучшее блюдо, так как ее основа – полезные и вкусные овощи, которые можно заправить ароматным маслом, добавить любой сыр и семечки. А также любой салат будет отличным дополнением к любому блюду.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного салата из цукини и редиски, со вкусной цитрусовой заправкой.

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1. Выберите молодой цукини, чтобы он был без семян внутри и с мягкой кожурой.

2. Редиска должна быть сладкой и плотной, без горечи.

3. Редиска и цукини отлично сочетаются со шпинатом, салатом айсберг, огурцами, базиликом и чесноком.

4. Идеальной заправкой для салата будет лимон или лайм, а также вкусные и ароматные масла, например, кедровое, кукурузное, льняное или тыквенное.

5. Очень важно знать, что чем дольше этот салат будет стоять, тем лучше овощи промаринуются, тем салат будет вкуснее.

Ингредиенты:

цукини – 200 г

редиска – 200 г

кедровые орехи – 20 г

оливковое масло – 2 ст. л.

сок одного лимона

укроп – пучок

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте кружочками цукини и редиску, переложите в миску.

2. Помойте укроп и мелко нарежьте и добавьте туда же.

3. Готовый салат посолите, поперчите, полейте лимонным соком и заправьте оливковым маслом, перемешайте и посыпьте орехи.

Салат лучше не есть сразу, а дать ему настояться в холодильнике 20-30 минут, так овощи лучше промаринуются и салат будет еще вкуснее!

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