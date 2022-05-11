Легкий салат из цуккини и редиса: оригинальный рецепт от Евгения Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный овощной салат

Овощной салат – лучшее блюдо, так как ее основа – полезные и вкусные овощи, которые можно заправить ароматным маслом, добавить любой сыр и семечки. А также любой салат будет отличным дополнением к любому блюду.

Вкусный овощной салат

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного салата из цукини и редиски, со вкусной цитрусовой заправкой.

Овощи для салата
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1. Выберите молодой цукини, чтобы он был без семян внутри и с мягкой кожурой.

Вкусные цукини

2. Редиска должна быть сладкой и плотной, без горечи.

Домашняя редиска

3. Редиска и цукини отлично сочетаются со шпинатом, салатом айсберг, огурцами, базиликом и чесноком.

Листья салата и редис

4. Идеальной заправкой для салата будет лимон или лайм, а также вкусные и ароматные масла, например, кедровое, кукурузное, льняное или тыквенное.

Ароматное масло

5. Очень важно знать, что чем дольше этот салат будет стоять, тем лучше овощи промаринуются, тем салат будет вкуснее.

Вкусный овощной салат

Ингредиенты:

  • цукини – 200 г

Цукини для салата

  • редиска – 200 г

Редиска для салата

  • кедровые орехи – 20 г

  • оливковое масло – 2 ст. л.

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  • сок одного лимона

Сок лимона

  • укроп – пучок

Смесь зелени

  • соль, перец – по вкусу

Приправы для салата

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте кружочками цукини и редиску, переложите в миску.

Молодой кабачок

2. Помойте укроп и мелко нарежьте и добавьте туда же.

Домашний овощной салат

3. Готовый салат посолите, поперчите, полейте лимонным соком и заправьте оливковым маслом, перемешайте и посыпьте орехи.

Вкусный овощной салат

Салат лучше не есть сразу, а дать ему настояться в холодильнике 20-30 минут, так овощи лучше промаринуются и салат будет еще вкуснее!

Готовый салат

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