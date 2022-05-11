Легкий салат из цуккини и редиса: оригинальный рецепт от Евгения Клопотенко
Овощной салат – лучшее блюдо, так как ее основа – полезные и вкусные овощи, которые можно заправить ароматным маслом, добавить любой сыр и семечки. А также любой салат будет отличным дополнением к любому блюду.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного салата из цукини и редиски, со вкусной цитрусовой заправкой.
1. Выберите молодой цукини, чтобы он был без семян внутри и с мягкой кожурой.
2. Редиска должна быть сладкой и плотной, без горечи.
3. Редиска и цукини отлично сочетаются со шпинатом, салатом айсберг, огурцами, базиликом и чесноком.
4. Идеальной заправкой для салата будет лимон или лайм, а также вкусные и ароматные масла, например, кедровое, кукурузное, льняное или тыквенное.
5. Очень важно знать, что чем дольше этот салат будет стоять, тем лучше овощи промаринуются, тем салат будет вкуснее.
Ингредиенты:
цукини – 200 г
редиска – 200 г
кедровые орехи – 20 г
оливковое масло – 2 ст. л.
сок одного лимона
укроп – пучок
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте кружочками цукини и редиску, переложите в миску.
2. Помойте укроп и мелко нарежьте и добавьте туда же.
3. Готовый салат посолите, поперчите, полейте лимонным соком и заправьте оливковым маслом, перемешайте и посыпьте орехи.
Салат лучше не есть сразу, а дать ему настояться в холодильнике 20-30 минут, так овощи лучше промаринуются и салат будет еще вкуснее!
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