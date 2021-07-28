Салат из молодой свеклы: 3 варианта вкусного блюда
Свекла – овощ на любителя, несмотря на то, что она очень полезна. В ней много витаминов, а также – именно свеклу рекомендуется есть людям, которые имеют проблемы с пищеварением. К тому же, эти овощи готовятся очень просто.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 3 рецептами вкусных и очень легких салатов со свеклой, для приготовления которых вы потратите около 30 минут.
1. Свекольный салат с сыром и шпинатом
Ингредиенты:
свекла – 1 шт.
свежий шпинат – 100 г
оливковое масло – 1-2 ст. л.
лимонный сок – 1 ст. л.
кешью – 30 г
сыр Фета – 50-70 г
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите или можно запечь свеклу, очистите, нарежьте большим кубиком.
Помойте шпинат, высушите.
Заправка:смешайте оливковое масло с солью, лимонным соком и все тщательно перемешайте.
Выложите в тарелку шпинат, свеклу, порезанный сыр, полейте заправкой и присыпьте орешками.
2. Садат со свеклой, черносливом, орехами и авокадо
Ингредиенты:
свекла – 1-2 шт.
чернослив – 100 г
авокадо – 1 шт.
орехи любые – 50 г
лимонный сок – 1 ст. л.
тыквенные семечки – 30 г
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите свеклу, очистите и натрите на крупной терке.
Чернослив замочите в горячей воде, чтобы он хорошо набух.
Порежьте кубиком авокадо.
Измельчите орехи.
Соберите салат: смешайте свеклу с авокадо, порезанным черносливом и измельченными орехами, добавьте лимонный сок, соль и тщательно перемешайте.
Перед подачей присыпьте семечками.
3. Салат из запеченной свеклы с курицей, орехами и чесноком
Ингредиенты:
свекла – 3 шт.
филе – 400 г
чеснок – 3 зуб.
грецкие орехи – 50-70 г
натуральный йогурт – 2-3 ст. л.
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте свеклу, заверните в фольгу и запекайте в духовке около 40-50 минут при 180 С. После – оставьте ее полностью остыть и нарежьте большим кубиком.
Филе можно также запечь или отварить – по желанию. Нарежьте большими кусками.
Переложите эти два ингредиента в тарелку, добавьте измельченный чеснок, натуральный йогурт, соль и все тщательно перемешайте.
Лучше всего за 30 минут до подачи поставьте салат в холодильник.
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