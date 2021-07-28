Салат из молодой свеклы: 3 варианта вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Свекольный салат

Свекла – овощ на любителя, несмотря на то, что она очень полезна. В ней много витаминов, а также – именно свеклу рекомендуется есть людям, которые имеют проблемы с пищеварением. К тому же, эти овощи готовятся очень просто.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 3 рецептами вкусных и очень легких салатов со свеклой, для приготовления которых вы потратите около 30 минут.

1. Свекольный салат с сыром и шпинатом

Свекольный салат

Ингредиенты:

  • свекла – 1 шт.

  • свежий шпинат – 100 г

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  • оливковое масло – 1-2 ст. л.

  • лимонный сок – 1 ст. л.

  • кешью – 30 г

  • сыр Фета – 50-70 г

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите или можно запечь свеклу, очистите, нарежьте большим кубиком.

  2. Помойте шпинат, высушите.

  3. Заправка:смешайте оливковое масло с солью, лимонным соком и все тщательно перемешайте.

  4. Выложите в тарелку шпинат, свеклу, порезанный сыр, полейте заправкой и присыпьте орешками.

2. Садат со свеклой, черносливом, орехами и авокадо

Салат с кускусом, фасолью и грейпфрутом

Ингредиенты:

  • свекла – 1-2 шт.

  • чернослив – 100 г

  • авокадо – 1 шт.

  • орехи любые – 50 г

  • лимонный сок – 1 ст. л.

  • тыквенные семечки – 30 г

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите свеклу, очистите и натрите на крупной терке.

  2. Чернослив замочите в горячей воде, чтобы он хорошо набух.

  3. Порежьте кубиком авокадо.

  4. Измельчите орехи.

  5. Соберите салат: смешайте свеклу с авокадо, порезанным черносливом и измельченными орехами, добавьте лимонный сок, соль и тщательно перемешайте.

  6. Перед подачей присыпьте семечками.

3. Салат из запеченной свеклы с курицей, орехами и чесноком

Салат с курицей и свеклой

Ингредиенты:

  • свекла – 3 шт.

  • филе – 400 г

  • чеснок – 3 зуб.

  • грецкие орехи – 50-70 г

  • натуральный йогурт – 2-3 ст. л.

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте свеклу, заверните в фольгу и запекайте в духовке около 40-50 минут при 180 С. После – оставьте ее полностью остыть и нарежьте большим кубиком.

  2. Филе можно также запечь или отварить – по желанию. Нарежьте большими кусками.

  3. Переложите эти два ингредиента в тарелку, добавьте измельченный чеснок, натуральный йогурт, соль и все тщательно перемешайте.

Лучше всего за 30 минут до подачи поставьте салат в холодильник.

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