Салат из молодой свеклы: 3 варианта вкусного блюда

Свекла – овощ на любителя, несмотря на то, что она очень полезна. В ней много витаминов, а также – именно свеклу рекомендуется есть людям, которые имеют проблемы с пищеварением. К тому же, эти овощи готовятся очень просто.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 3 рецептами вкусных и очень легких салатов со свеклой, для приготовления которых вы потратите около 30 минут.

1. Свекольный салат с сыром и шпинатом

Ингредиенты:

свекла – 1 шт.

свежий шпинат – 100 г

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оливковое масло – 1-2 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

кешью – 30 г

сыр Фета – 50-70 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите или можно запечь свеклу, очистите, нарежьте большим кубиком. Помойте шпинат, высушите. Заправка:смешайте оливковое масло с солью, лимонным соком и все тщательно перемешайте. Выложите в тарелку шпинат, свеклу, порезанный сыр, полейте заправкой и присыпьте орешками.

2. Садат со свеклой, черносливом, орехами и авокадо

Ингредиенты:

свекла – 1-2 шт.

чернослив – 100 г

авокадо – 1 шт.

орехи любые – 50 г

лимонный сок – 1 ст. л.

тыквенные семечки – 30 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите свеклу, очистите и натрите на крупной терке. Чернослив замочите в горячей воде, чтобы он хорошо набух. Порежьте кубиком авокадо. Измельчите орехи. Соберите салат: смешайте свеклу с авокадо, порезанным черносливом и измельченными орехами, добавьте лимонный сок, соль и тщательно перемешайте. Перед подачей присыпьте семечками.

3. Салат из запеченной свеклы с курицей, орехами и чесноком

Ингредиенты:

свекла – 3 шт.

филе – 400 г

чеснок – 3 зуб.

грецкие орехи – 50-70 г

натуральный йогурт – 2-3 ст. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте свеклу, заверните в фольгу и запекайте в духовке около 40-50 минут при 180 С. После – оставьте ее полностью остыть и нарежьте большим кубиком. Филе можно также запечь или отварить – по желанию. Нарежьте большими кусками. Переложите эти два ингредиента в тарелку, добавьте измельченный чеснок, натуральный йогурт, соль и все тщательно перемешайте.

Лучше всего за 30 минут до подачи поставьте салат в холодильник.

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