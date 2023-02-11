Легкий салат со свеклой и орехами: отличное блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Легкий салат со свеклой и орехами: отличное блюдо

Свекла – универсальный и всегда доступный овощ, из которого можно готовить легкие салаты на каждый день. Особенно вкусно свекла сочетается с луком, черносливом, изюмом, финиками, специями, чесноком, сметаной и некоторыми другими овощами.

Фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата со свеклой, финиками и орехами.

Рецепт салата со свеклой, финиками и орехами

Ингредиенты:

  • свекла – 500 г
  • чернослив\финики – 100 г
  • грецкие орехи – 100 г
  • соль
  • домашний майонез – 100 г
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Способ приготовления:

1. Свеклу отварить и натереть на терке.

2. Порезать финики/чернослив и добавить к свекле.

Легкий салат со свеклой

3. Измельчить орехи и добавить к салату.

4. Добавить соль и заправить салат домашним майонезом.

Также фудблогер поделилась рецептом полезного домашнего майонеза, который идеально подойдет в качестве заправки для салата.

Рецепт домашнего майонеза для салата

Ингредиенты:

  • масло – 200 мл
  • яйца – 1 шт
  • подсластитель – 1 ч. л.
  • сок лимона – 1 ч. л.
  • горчица – 1 ч. л.
  • соль – 0.5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Соединить все ингредиенты в чаше и взбить до однородности блендером.

Полезный домашний майонез

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