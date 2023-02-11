Свекла – универсальный и всегда доступный овощ, из которого можно готовить легкие салаты на каждый день. Особенно вкусно свекла сочетается с луком, черносливом, изюмом, финиками, специями, чесноком, сметаной и некоторыми другими овощами.

Фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата со свеклой, финиками и орехами.

Ингредиенты:

свекла – 500 г

чернослив\финики – 100 г

грецкие орехи – 100 г

соль

домашний майонез – 100 г

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Способ приготовления:

1. Свеклу отварить и натереть на терке.

2. Порезать финики/чернослив и добавить к свекле.

3. Измельчить орехи и добавить к салату.

4. Добавить соль и заправить салат домашним майонезом.

Также фудблогер поделилась рецептом полезного домашнего майонеза, который идеально подойдет в качестве заправки для салата.

Ингредиенты:

масло – 200 мл

яйца – 1 шт

подсластитель – 1 ч. л.

сок лимона – 1 ч. л.

горчица – 1 ч. л.

соль – 0.5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Соединить все ингредиенты в чаше и взбить до однородности блендером.

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