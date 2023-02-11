Легкий салат со свеклой и орехами: отличное блюдо
Свекла – универсальный и всегда доступный овощ, из которого можно готовить легкие салаты на каждый день. Особенно вкусно свекла сочетается с луком, черносливом, изюмом, финиками, специями, чесноком, сметаной и некоторыми другими овощами.
Фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата со свеклой, финиками и орехами.
Ингредиенты:
- свекла – 500 г
- чернослив\финики – 100 г
- грецкие орехи – 100 г
- соль
- домашний майонез – 100 г
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить и натереть на терке.
2. Порезать финики/чернослив и добавить к свекле.
3. Измельчить орехи и добавить к салату.
4. Добавить соль и заправить салат домашним майонезом.
Также фудблогер поделилась рецептом полезного домашнего майонеза, который идеально подойдет в качестве заправки для салата.
Ингредиенты:
- масло – 200 мл
- яйца – 1 шт
- подсластитель – 1 ч. л.
- сок лимона – 1 ч. л.
- горчица – 1 ч. л.
- соль – 0.5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Соединить все ингредиенты в чаше и взбить до однородности блендером.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: