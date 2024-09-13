Легкий салат-закуска из тунца, с горошком и яйцами для праздничного стола: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Легкий салат-закуска из тунца, с горошком и яйцами для праздничного стола: готовится 5 минут

Из тунца можно готовить вкусные намазки, салаты и легкие закуски. Стоит отметить, что тунец хорошо сочетается со всеми овощами, а также бобовыми, зеленью, сыром, чесноком, консервированной кукурузой и горошком.

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Что приготовить из тунца

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусного, очень легкого салата-закуски из тунца, с солеными огурцами и горошком.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • консервированный тунец
  • соленые огурцы
  • фиолетовый лучок
  • молодой лучок
  • зеленый лучок
  • вареные яйца
  • майонез или белый йогурт+майонез+горчица

Способ приготовления:

1. С тунца слейте масло и разомните вилкой.

Ингредиенты для салата

2. Все остальные ингредиенты нарежьте мелким кубиком и добавьте в тунец.

Соус для блюда

3. Заправляем соусом, по желанию добавьте соль, все хорошо перемешайте и можно сразу есть, а можно поставить в холодильник на 30 минут!

Готовый салат

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