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Легкий салат-закуска из тунца, с горошком и яйцами для праздничного стола: готовится 5 минут
Из тунца можно готовить вкусные намазки, салаты и легкие закуски. Стоит отметить, что тунец хорошо сочетается со всеми овощами, а также бобовыми, зеленью, сыром, чесноком, консервированной кукурузой и горошком.
Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусного, очень легкого салата-закуски из тунца, с солеными огурцами и горошком.
Ингредиенты:
- консервированный тунец
- соленые огурцы
- фиолетовый лучок
- молодой лучок
- зеленый лучок
- вареные яйца
- майонез или белый йогурт+майонез+горчица
Способ приготовления:
1. С тунца слейте масло и разомните вилкой.
2. Все остальные ингредиенты нарежьте мелким кубиком и добавьте в тунец.
3. Заправляем соусом, по желанию добавьте соль, все хорошо перемешайте и можно сразу есть, а можно поставить в холодильник на 30 минут!
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