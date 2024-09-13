Из тунца можно готовить вкусные намазки, салаты и легкие закуски. Стоит отметить, что тунец хорошо сочетается со всеми овощами, а также бобовыми, зеленью, сыром, чесноком, консервированной кукурузой и горошком.

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Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусного, очень легкого салата-закуски из тунца, с солеными огурцами и горошком.

Ингредиенты:

консервированный тунец

соленые огурцы

фиолетовый лучок

молодой лучок

зеленый лучок

вареные яйца

майонез или белый йогурт+майонез+горчица

Способ приготовления:

1. С тунца слейте масло и разомните вилкой.

2. Все остальные ингредиенты нарежьте мелким кубиком и добавьте в тунец.

3. Заправляем соусом, по желанию добавьте соль, все хорошо перемешайте и можно сразу есть, а можно поставить в холодильник на 30 минут!

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