Суп – это идеальное блюдо для обеда. Его можно готовить с мясом или фрикадельками или без и использовать в качестве альтернативы овощи.

Фудблогер Аурия (auria_wings) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого овощного супа без мяса, на приготовление которого вы потратите 15 минут.

Ингредиенты:

овощи

молоко кокосовое – 1 б

поста том-ям – 1 ст. л.

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лимон – 1\2 шт

письмо норме – 1 шт

Способ приготовления:

1. Все овощи положить в кастрюлю и залить водой. Довести до кипения.

2. После закипания добавить молоко, пасту, лимон и нору. Снова довести до кипения и снять с огня.

3. При подаче можно посыпать зеленью. Блюдо готово!

По словам фудблогерки, это веганский вариант супа, в котором паста том-ям и листья нори нужны для того, чтобы придать блюду легкий рыбный вкус и аромат. Кстати, для изготовления можно использовать как замороженные, так и свежие овощи.

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