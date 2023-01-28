Легкие супы – лучшее блюдо для обеда. Зимой лучше всего готовить их более сытными, добив мясо, рыбу, субпродукты.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного супа с консервой, пшеном и зеленью.

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Ингредиенты:

сардина в масле – 2 шт.

картофель – 3-4 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

пшено – 150-180 г

лавровый лист, душистый перец

Способ приготовления:

1. Картошку и лук нарежьте кубиком, морковь натрите на терке, пшено промойте.

2. Обжарьте лук с морковью на небольшом количестве масла до золотистости.

3. Воду доведите до кипения, картофель переложите в воду, через 10 минут добавьте пшено и зажарку. Варите 10 минут на небольшом огне под крышкой.

4. Добавьте консерву, соль, специи, варите еще 5 минут и суп готов.

При подаче в суп можно добавить зелень!

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