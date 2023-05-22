Легкие супы можно готовить из любых овощей, приправив специями и зеленью. Для того, чтобы блюдо было более сытным, бульон можно готовить не только на овощах, но еще и на мясе, рыбе.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого супа с куриными сердечками, который готовится элементарно.

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Ингредиенты:

куриные сердечки – 650 г

куриное бедро – 2 шт.

картофель – 4-5 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зуб.

масло – 30 мл

гречневая крупа – 100 г.

специи: соль, перец – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные бедра помойте, просушите бумажными полотенцами. Для бульона вместо бедра можно использовать крылышки, голени, суповой набор.

2. Сердечки помойте, уберите из них лишнее – куски жира и пленки и разрежьте каждое на 2-4 кусочка. Переложите курицу и сердечки в кастрюлю, залейте водой, чтобы только покрыло сверху и доведите до кипения. После этого слейте всю воду, при необходимости промываем и наливаем новую воду. Повторяем процедуру снова. На третий раз заливаем 3л воды и варите бульон около 40 минут на маленьком огне после закипания. При желанию можно добавить в бульон ложку приправы – смесь сухих овощей, зелени и специй.

3. Картофель, морковь, лук и чеснок почистите, нарежьте все на кусочки: картофель – средними кубиками, морковь, лук – маленькими кубиками. Чеснок измельчите.

4. После 40 минут варки бульона всыпьте в кастрюлю картофель.

5. Морковь и лук обжарьте на разогретом масле на маленьком огне на сковороде. Овощи должны быть мягкими, но не поджаренными. Добавьте измельченный чеснок, перемешиваем и выключаем.

6. Гречку можно несколько минут подержать в духовке или на сухой сковороде – так аромат и вкус будут более выразительными, после добавьте гречку и овощи в кастрюлю. Варите суп еще 15 минут, посолите и поперчите, варите еще 2 минуты и выключите.

Перед подачей посыпьте суп мелко нарубленной зеленью.

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