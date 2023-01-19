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Легкий ужин с овощами и хамоном: идеальное блюдо после праздничных застолий
Празднование закончилось, а с ними и семейные застолья с большим разнообразием жирной и калорийной пищи. Поэтому сейчас организм нуждается в разгрузке. Прекрасным вариантом легкого ужина станут запеченные овощи. А для сочности к ним можно добавить хамон.
Идея приготовления легкого ужина с овощами и хамоном опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kristy_cookery в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель
- лук фиолетовый
- брокколи
- морковь
- перчик болгарский
- цветная капуста
- хамон
- соль, копченая паприка, итальянские травы, чеснок сухой
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Нарезаем все компоненты.
2. Выкладываем в форму.
3. Поливаем оливковым маслом, солим.
4. Посыпаем итальянскими травами и базиликом.
5. Ставим в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.
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