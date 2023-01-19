Легкий ужин с овощами и хамоном: идеальное блюдо после праздничных застолий

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Легкий ужин с овощами и хамоном: идеальное блюдо после праздничных застолий

Празднование закончилось, а с ними и семейные застолья с большим разнообразием жирной и калорийной пищи. Поэтому сейчас организм нуждается в разгрузке. Прекрасным вариантом легкого ужина станут запеченные овощи. А для сочности к ним можно добавить хамон.

Идея приготовления легкого ужина с овощами и хамоном опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kristy_cookery в Instagram.

Легкий ужин с овощами и хамоном: идеальное блюдо после праздничных застолий

Ингредиенты:

 
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  • картофель
  • лук фиолетовый
  • брокколи
  • морковь
  • перчик болгарский
  • цветная капуста
  • хамон
  • соль, копченая паприка, итальянские травы, чеснок сухой
  • оливковое масло

Способ приготовления:

Легкий ужин с овощами и хамоном: идеальное блюдо после праздничных застолий

1. Нарезаем все компоненты.

 

2. Выкладываем в форму.

 

3. Поливаем оливковым маслом, солим.

 

4. Посыпаем итальянскими травами и базиликом.

Легкий ужин с овощами и хамоном: идеальное блюдо после праздничных застолий

5. Ставим в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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