Празднование закончилось, а с ними и семейные застолья с большим разнообразием жирной и калорийной пищи. Поэтому сейчас организм нуждается в разгрузке. Прекрасным вариантом легкого ужина станут запеченные овощи. А для сочности к ним можно добавить хамон.

Идея приготовления легкого ужина с овощами и хамоном опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kristy_cookery в Instagram.

Ингредиенты:

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картофель

лук фиолетовый

брокколи

морковь

перчик болгарский

цветная капуста

хамон

соль, копченая паприка, итальянские травы, чеснок сухой

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Нарезаем все компоненты.

2. Выкладываем в форму.

3. Поливаем оливковым маслом, солим.

4. Посыпаем итальянскими травами и базиликом.

5. Ставим в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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