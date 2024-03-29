Пекинскую капусту в салатах всегда совмещают с колбасой, кукурузой и майонезом. Такое блюдо получается достаточно калорийным. Более питательным вариантом будет добавить больше овощей, а также заменить заправку.

Идея приготовления легкого салата с пекинской капустой без майонеза опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Измельченные ингредиенты нужно заправить обычной сметаной.

Ингредиенты:

капуста пекинская – 100 г

морковь – 100 г

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огурец – 100 г

лук красный – 0,5 шт

филе куриное вареное – 150 г

Ингредиенты для соуса:

сметана – 60 г

горчица – 5 г

соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нашинковать капусту.

2. Нарезать лук, огурец и мясо.

3. Морковь измельчить на терке.

4. Смешать сметану, горчицу и специи.

5. Заправить салат.

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