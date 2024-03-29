Легкий весенний салат из пекинской капусты: готовится без майонеза

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Легкий весенний салат из пекинской капусты: готовится без майонеза

Пекинскую капусту в салатах всегда совмещают с колбасой, кукурузой и майонезом. Такое блюдо получается достаточно калорийным. Более питательным вариантом будет добавить больше овощей, а также заменить заправку.

Идея приготовления легкого салата с пекинской капустой без майонеза опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Измельченные ингредиенты нужно заправить обычной сметаной.

Легкий весенний салат из пекинской капусты: готовится без майонеза

Ингредиенты:

  • капуста пекинская – 100 г
  • морковь – 100 г
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  • огурец – 100 г
  • лук красный – 0,5 шт
  • филе куриное вареное – 150 г

Ингредиенты для соуса:

Легкий весенний салат из пекинской капусты: готовится без майонеза
  • сметана – 60 г
  • горчица – 5 г
  • соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Легкий весенний салат из пекинской капусты: готовится без майонеза

1. Нашинковать капусту.

Легкий весенний салат из пекинской капусты: готовится без майонеза

2. Нарезать лук, огурец и мясо.

Легкий весенний салат из пекинской капусты: готовится без майонеза

3. Морковь измельчить на терке.

Легкий весенний салат из пекинской капусты: готовится без майонеза

4. Смешать сметану, горчицу и специи.

5. Заправить салат.

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