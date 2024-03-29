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Легкий весенний салат из пекинской капусты: готовится без майонеза
Пекинскую капусту в салатах всегда совмещают с колбасой, кукурузой и майонезом. Такое блюдо получается достаточно калорийным. Более питательным вариантом будет добавить больше овощей, а также заменить заправку.
Идея приготовления легкого салата с пекинской капустой без майонеза опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Измельченные ингредиенты нужно заправить обычной сметаной.
Ингредиенты:
- капуста пекинская – 100 г
- морковь – 100 г
- огурец – 100 г
- лук красный – 0,5 шт
- филе куриное вареное – 150 г
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 60 г
- горчица – 5 г
- соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нашинковать капусту.
2. Нарезать лук, огурец и мясо.
3. Морковь измельчить на терке.
4. Смешать сметану, горчицу и специи.
5. Заправить салат.
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