Правильное начало утра – залог производительности и хорошего настроения в течение всего дня. Поэтому качество завтрака очень важно, ведь он предоставляет силы и вдохновение для решения наибольшего количества дел.

Рецептом идеального полезного завтрака поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. В своем Instagram она рассказала, как приготовить блюдо с тортильей, песто и помидорами.

Ингредиенты

Яйцо – 2 шт

Тортилья

Ветчина

Сыр

Песто с томатами

Помидор

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Способ приготовления

1. Яйца разбиваем в отдельную емкость и взбиваем вилкой с солью.

2. Выливаем на сковороду, формируя блинчик. Сверху выкладываем тортилью.

3. Переворачиваем тортилью так, чтобы яйцо получилось сверху. Выкладываем нарезанные ветчину сыр и помидоры на одну половину тортильи.

4. Снимаем с огня. Вторую половину тортильи смазываем соусом песто и складываем пополам.

5. Разрезаем блюдо пополам и подаем на стол.

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