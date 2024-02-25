Легкий завтрак с тортильей, помидорами и песто: начинайте день с полезной еды
Правильное начало утра – залог производительности и хорошего настроения в течение всего дня. Поэтому качество завтрака очень важно, ведь он предоставляет силы и вдохновение для решения наибольшего количества дел.
Рецептом идеального полезного завтрака поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. В своем Instagram она рассказала, как приготовить блюдо с тортильей, песто и помидорами.
Ингредиенты
- Яйцо – 2 шт
- Тортилья
- Ветчина
- Сыр
- Песто с томатами
- Помидор
Способ приготовления
1. Яйца разбиваем в отдельную емкость и взбиваем вилкой с солью.
2. Выливаем на сковороду, формируя блинчик. Сверху выкладываем тортилью.
3. Переворачиваем тортилью так, чтобы яйцо получилось сверху. Выкладываем нарезанные ветчину сыр и помидоры на одну половину тортильи.
4. Снимаем с огня. Вторую половину тортильи смазываем соусом песто и складываем пополам.
5. Разрезаем блюдо пополам и подаем на стол.
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