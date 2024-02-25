Легкий завтрак с тортильей, помидорами и песто: начинайте день с полезной еды

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Легкий завтрак с тортильей, помидорами и песто: начинайте день с полезной еды

Правильное начало утра – залог производительности и хорошего настроения в течение всего дня. Поэтому качество завтрака очень важно, ведь он предоставляет силы и вдохновение для решения наибольшего количества дел.

Рецептом идеального полезного завтрака поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. В своем Instagram она рассказала, как приготовить блюдо с тортильей, песто и помидорами.

Легкий завтрак с тортильей, помидорами и песто: начинайте день с полезной еды

Ингредиенты

  • Яйцо – 2 шт
  • Тортилья
  • Ветчина
  • Сыр
  • Песто с томатами
  • Помидор
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Способ приготовления

1. Яйца разбиваем в отдельную емкость и взбиваем вилкой с солью.

Легкий завтрак с тортильей, помидорами и песто: начинайте день с полезной еды

2. Выливаем на сковороду, формируя блинчик. Сверху выкладываем тортилью.

Легкий завтрак с тортильей, помидорами и песто: начинайте день с полезной еды

3. Переворачиваем тортилью так, чтобы яйцо получилось сверху. Выкладываем нарезанные ветчину сыр и помидоры на одну половину тортильи.

Легкий завтрак с тортильей, помидорами и песто: начинайте день с полезной еды

4. Снимаем с огня. Вторую половину тортильи смазываем соусом песто и складываем пополам.

Легкий завтрак с тортильей, помидорами и песто: начинайте день с полезной еды

5. Разрезаем блюдо пополам и подаем на стол.

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