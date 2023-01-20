Традиционная ачма имеет грузинское происхождение. И готовится такое блюдо из заварного теста. Но чтобы сэкономить время и облегчить процесс – за основу можно выбрать лаваш.

Идея приготовления ленивой ачмы из лаваша опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

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письмо лаваша

200 г кисломолочного творога

100 г твердого сыра

2 яйца

50 мл молока

соль

Способ приготовления:

1. Сочетаем все ингредиенты.

2. Лаваш нарезаем или нарываем на кусочки, добавляем в творожную массу.

3. Хорошо перемешиваем и перекладываем в форму для запекания, разравниваем.

4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

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