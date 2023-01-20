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Ленивая ачма с сыром: готовится из лаваша
Традиционная ачма имеет грузинское происхождение. И готовится такое блюдо из заварного теста. Но чтобы сэкономить время и облегчить процесс – за основу можно выбрать лаваш.
Идея приготовления ленивой ачмы из лаваша опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- письмо лаваша
- 200 г кисломолочного творога
- 100 г твердого сыра
- 2 яйца
- 50 мл молока
- соль
Способ приготовления:
1. Сочетаем все ингредиенты.
2. Лаваш нарезаем или нарываем на кусочки, добавляем в творожную массу.
3. Хорошо перемешиваем и перекладываем в форму для запекания, разравниваем.
4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
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