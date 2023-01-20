Ленивая ачма с сыром: готовится из лаваша

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
489
Ленивая ачма с сыром: готовится из лаваша

Традиционная ачма имеет грузинское происхождение. И готовится такое блюдо из заварного теста. Но чтобы сэкономить время и облегчить процесс – за основу можно выбрать лаваш.

Идея приготовления ленивой ачмы из лаваша опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Ленивая ачма с сыром: готовится из лаваша

Ингредиенты:

Ленивая ачма с сыром: готовится из лаваша
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  • письмо лаваша
  • 200 г кисломолочного творога
  • 100 г твердого сыра
  • 2 яйца
  • 50 мл молока
  • соль

Способ приготовления:

Ленивая ачма с сыром: готовится из лаваша

1. Сочетаем все ингредиенты.

Ленивая ачма с сыром: готовится из лаваша

2. Лаваш нарезаем или нарываем на кусочки, добавляем в творожную массу.

Ленивая ачма с сыром: готовится из лаваша

3. Хорошо перемешиваем и перекладываем в форму для запекания, разравниваем.

Ленивая ачма с сыром: готовится из лаваша

4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

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